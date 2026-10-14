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Голям интерес към българската селекция за Световното по муай тай при подрастващите

  • 14 окт 2026 | 11:12
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Голям интерес към българската селекция за Световното по муай тай при подрастващите

Над 100 състезатели от клубове от цялата страна взеха участие в първато по рода си обиграване за селекцията на националния отбор по муай тай за предстоящото Световно първенство за деца, кадети и младежи. Планетарният шампионат ще се проведе от 6 до 16 ноември в Олимпия, Гърция.

Младите български таланти се събраха в залата на „БУЛТРАС ФАЙТ КЛУБ" в Пловдив, а обиграването беше организирано от Българската конфедерация по кикбокс и муай тай /БККМТ/. Заниманията се проведоха под ръководсвото на националния селекционер Марио Кирилов, треньора Антон Петров и ръководителя на направление „Муай Тай" към БККМТ Стойчо Марински.

Целта на централата е да се проследи развитието на бойците при подрастващите и да се направи подбор на най-добрите състезатели за участие на Световното първенство.

Освен домакините в обиграването участваха представители на столичните „Армеец", „Антон Петров Академи", „Левски" и „Чемпиънс лаб", пловдивските „Валхала", „Легион", „Топ файтърс", „Локомотив" и „Ботев", бургаските „Файт фактори", „Аякс" и „Нефтохимик", както и „Аргус" Варна, „Спартак" Пазарджик, СК „Сопот" и  „Фаворит" Долни чифлик.

БККМТ е част от международната спортна общност на муай тай чрез IFMA – най-голямата международна федерация, която развива бойния спорт на световно ниво.

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