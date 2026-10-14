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Шели-Ан Фрейзър-Прайс – ненадминатата кралица на спринта с 87 бягания под 11 секунди

  • 14 окт 2026 | 10:58
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Шели-Ан Фрейзър-Прайс – ненадминатата кралица на спринта с 87 бягания под 11 секунди

Ямайската легенда Шели-Ан Фрейзър-Прайс оглавява историческата класация на Jumpers World в “Инстаграм” за най-много бягания под 11 секунди на 100 метра при жените. Със 87 подобни постижения тя оставя зад себе си някои от най-великите имена в световната атлетика.

В спринта на 100 метра скоростта е всичко, но постоянството е това, което отличава най-великите. Да преминеш границата от 11 секунди веднъж е доказателство за изключителен талант. Да го направиш 87 пъти е постижение, което показва забележително дълголетие, последователност и способност да се състезаваш на най-високо ниво в продължение на години.

Именно такъв стандарт поставя Шели-Ан Фрейзър-Прайс. Ямайската спринтьорка заема първото място в класацията на Jumpers World за атлетките с най-много бягания под 11 секунди на 100 метра за всички времена.

Според публикуваната от Jumpers World статистика Фрейзър-Прайс има 87 резултата под 11 секунди. Тя води убедително пред останалите имена в класацията и демонстрира колко рядко срещано е подобно постоянство дори сред елитните спринтьорки.

На второ място е друга ямайска легенда – Мерлин Оти с 66 резултата. Третата позиция заема Илейн Томпсън-Хера с 63, следвана от Мари-Жозе Та Лу от Кот д'Ивоар с 59.

Ето как изглежда челната десетка в статистиката на Jumpers World:
1. Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ямайка) – 87
2. Мерлин Оти (Ямайка) – 66
3. Илейн Томпсън-Хера (Ямайка) – 63
4. Мари-Жозе Та Лу (Кот д'Ивоар) – 59
5. Вероника Кембъл-Браун (Ямайка) – 49
6. Марион Джоунс (САЩ) – 42
7. Ша'Кари Ричардсън (САЩ) – 41
8. Кармелита Джетър (САЩ) – 38
9. Шерика Джаксън (Ямайка) – 37
Дина Ашър-Смит (Великобритания) – 37

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Снимки: Gettyimages

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