Шели-Ан Фрейзър-Прайс – ненадминатата кралица на спринта с 87 бягания под 11 секунди

Ямайската легенда Шели-Ан Фрейзър-Прайс оглавява историческата класация на Jumpers World в “Инстаграм” за най-много бягания под 11 секунди на 100 метра при жените. Със 87 подобни постижения тя оставя зад себе си някои от най-великите имена в световната атлетика.

В спринта на 100 метра скоростта е всичко, но постоянството е това, което отличава най-великите. Да преминеш границата от 11 секунди веднъж е доказателство за изключителен талант. Да го направиш 87 пъти е постижение, което показва забележително дълголетие, последователност и способност да се състезаваш на най-високо ниво в продължение на години.

Именно такъв стандарт поставя Шели-Ан Фрейзър-Прайс. Ямайската спринтьорка заема първото място в класацията на Jumpers World за атлетките с най-много бягания под 11 секунди на 100 метра за всички времена.

Според публикуваната от Jumpers World статистика Фрейзър-Прайс има 87 резултата под 11 секунди. Тя води убедително пред останалите имена в класацията и демонстрира колко рядко срещано е подобно постоянство дори сред елитните спринтьорки.

На второ място е друга ямайска легенда – Мерлин Оти с 66 резултата. Третата позиция заема Илейн Томпсън-Хера с 63, следвана от Мари-Жозе Та Лу от Кот д'Ивоар с 59.

Ето как изглежда челната десетка в статистиката на Jumpers World:

1. Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ямайка) – 87

2. Мерлин Оти (Ямайка) – 66

3. Илейн Томпсън-Хера (Ямайка) – 63

4. Мари-Жозе Та Лу (Кот д'Ивоар) – 59

5. Вероника Кембъл-Браун (Ямайка) – 49

6. Марион Джоунс (САЩ) – 42

7. Ша'Кари Ричардсън (САЩ) – 41

8. Кармелита Джетър (САЩ) – 38

9. Шерика Джаксън (Ямайка) – 37

Дина Ашър-Смит (Великобритания) – 37

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages