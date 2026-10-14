Свечников блесна с два гола и асистенция при шестата поредна победа на Каролина

Каролина Хърикейнс продължи победната си серия в Националната хокейна лига, след като се наложи с 4:2 над Вашингтон Кепиталс в зала „Леново Сентър“ в Роли. В главното действащо лице за успеха се превърна Андрей Свечников, който се отчете с два гола и една асистенция за шестата поредна победа на тима си.

Свечников реализира решаващото попадение за 3:2 в 13:56 минута на третата третина при числено предимство. Нападателят овладя подаване от ъгъла на Николай Елерс, финтира вратаря на столичани Логан Томпсън и прати шайбата в мрежата от близка дистанция.

„Николай направи страхотно отиграване, а за мен остана само да завърша атаката“, сподели Свечников след мача. „Честно казано, не започнахме по най-добрия начин, но съумяхме да обърнем нещата. Придържахме се към плана, засилихме пресата и прекарахме много повече време в тяхната зона.“

Andrei "calm, cool, and collected" Svechnikov https://t.co/iWFrVWgWqQ — Carolina Hurricanes (@Canes) October 14, 2026

В самия край Свечников асистира и за попадението на празна врата на Марк Янковски в 18:33 минута. С този гол Янковски удължи головата си серия на пет поредни срещи, а за руското крило това бе трети мач с повече от една точка в последните четири двубоя (пет гола и две асистенции).

Mark Jankowski - Carolina Hurricanes (4) https://t.co/xuKu1xvWao — NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) October 14, 2026

Ерик Робинсън също се разписа за домакините, Пьотър Кочетков отрази 20 удара, а Себастиан Ахо завърши с две голови подавания за баланса на Каролина от 6 победи, 1 загуба и 1 поражение след продължение.

Eric Robinson ties it for the Canes, and tempers flare 👀 https://t.co/gAWD1MBjiF — Sportsnet (@Sportsnet) October 14, 2026

„Момчетата заслужават огромно признание, бяха пределно концентрирани, коментира старши треньорът на победителите Род Бриндамур. - Вече сме на етап, в който имаме пълна увереност в стила си. Въпросът е просто да го прилагаме на леда, макар че никога не е лесно. Направихме ключовите отигравания в най-важните моменти.“

За Вашингтон (3-3-0), които допуснаха второ поредно поражение, точни бяха Бун Дженър и Джъстин Хол, а стражът Логан Томпсън се отличи с 31 спасявания. Райън Ленард допринесе с две асистенции.

„Лигата е изключително трудна и всички сме наясно с това, отбеляза наставникът на столичани Спенсър Карбъри. - Разликите са минимални и трябва да се учим като отбор, особено след като разполагаме с доста млади хокеисти, които тепърва трупат опит на това ниво. Каролина играе великолепно, те са актуалните носители на Купа „Стенли“ и тази зала е сред най-тежките за гостуване. Като цяло се получи добър мач, но допуснахме грешки в няколко ситуации и бяхме наказани.“

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