Верстапен ще работи с новия си инженер в три състезания до края на сезона

Макс Верстапен ще работи с новия си състезателен инженер, Том Харт, в три от оставащите шест състезания до края на настоящия сезон във Формула 1.

With his radio barely audible, Max did his talking on the track 💪 #F1 #SingaporeGP @redbullracing https://t.co/3BjPptnph3 — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Както е добре известно четирикратният шампион ще се раздели с дългогодишния си инженер Джанпиеро Ламбиазе в края на годината, след което британецът ще премине в Макларън. Ламбиазе ще започне да предава щафетата на своя наследник още в Съединените щати следващата седмица, а освен в Остин, Верстапен ще работи с Харт още в Бразилия и Лас Вегас.

В Макларън чакат Ламбиазе още догодина

Ламбиазе е инженер на Верстапен още от преминаването на нидерландеца в Ред Бул малко след началото на сезон 2016. През годините двамата се превърнаха в една от най-успешните двойки пилот-инженер. Доброто разбирателство между тях излезе на преден план в Сингапур миналата неделя, когато Верстапен получи повреда в радиото, но въпреки това двамата намериха начин да си комуникират и да вземат важни стратегически решения.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago