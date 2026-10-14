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Верстапен ще работи с новия си инженер в три състезания до края на сезона

  • 14 окт 2026 | 10:40
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Макс Верстапен ще работи с новия си състезателен инженер, Том Харт, в три от оставащите шест състезания до края на настоящия сезон във Формула 1.

Както е добре известно четирикратният шампион ще се раздели с дългогодишния си инженер Джанпиеро Ламбиазе в края на годината, след което британецът ще премине в Макларън. Ламбиазе ще започне да предава щафетата на своя наследник още в Съединените щати следващата седмица, а освен в Остин, Верстапен ще работи с Харт още в Бразилия и Лас Вегас.

В Макларън чакат Ламбиазе още догодина
В Макларън чакат Ламбиазе още догодина

Ламбиазе е инженер на Верстапен още от преминаването на нидерландеца в Ред Бул малко след началото на сезон 2016. През годините двамата се превърнаха в една от най-успешните двойки пилот-инженер. Доброто разбирателство между тях излезе на преден план в Сингапур миналата неделя, когато Верстапен получи повреда в радиото, но въпреки това двамата намериха начин да си комуникират и да вземат важни стратегически решения.

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Снимки: Imago

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