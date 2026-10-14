Кажимерска е №1 в Европа за септември

След триумфите си на Световното първенство Ultimate в Будапеща, полякинята Клаудия Кажимерска и италианецът Джанмарко Тамбери спечелиха вота на феновете за европейски Атлети на месеца за септември 2026 година.

В надпреварата участваха по петима номинирани при мъжете и жените, като селекцията бе направена изцяло на база постиженията им през деветия месец от годината. Гласуването се проведе в рамките на седем дни на официалния уебсайт на Европейската атлетика.

Месецът на големия пробив за Кажимерска

След спечеления сребърен медал на 1500 метра на Европейското първенство през 2026 година и националния рекорд на Полша от 3:55.59 минути пред родна публика в Силезия, Кажимерска навлезе в заключителната част от сезона с огромно самочувствие, донесло ѝ три впечатляващи победи.

Полската бегачка демонстрира върхова форма във финала на Диамантената лига в Брюксел, където триумфира с ново най-добро постижение за страната си и най-добър резултат в света за сезона – 3:54.05 минути. В тази надпревара тя надделя над световните медалистки Доркъс Еуой и Джес Хъл, както и над европейската шампионка Джорджия Хънтър Бел.

Само седмица по-късно Кажимерска отново победи Хънтър Бел и стана първата шампионка на първенството Ultimate в Будапеща със забележителна финална обиколка от 57.44 секунди. Малко след това тя записа още един успех срещу британката в директен дуел на една миля по време на турнира “Атлас“ в Лондон.

“Бях напълно концентрирана върху бягането и върху това да покажа най-доброто от себе си. Нямах победа през този сезон и наистина исках да се върна на върха. Резултатът изненада както мен, така и всички останали. Работих върху много детайли и всичко си дойде на мястото по чудесен начин. Това е награда за постоянството и вярвам, че силните времена тепърва предстоят, докато преследвам нови титли“, сподели Кажимерска след успеха в Брюксел.

Феновете избраха Тамбери за №1 в Европа за месец септември

“След триумфа на Диамантената лига усетих известно напрежение. Исках да повторя това представяне и в Будапеща. С Джорджия се срещнахме няколко пъти през сезона и имах ясен тактически план, който сработи отлично. Натрупах и сериозна психологическа увереност – няколко състезания ме научиха на много и отключиха нещо ново в съзнанието ми“, допълни полякинята след титлата в унгарската столица.

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Снимки: Gettyimages