Зверев е наясно със ситуацията: Нещастно стечение на обстоятелствата ме изведе до номер 1

Александър Зверев знае, че изкачването на върха на ранглистата на АТР носи несравнимо усещане. Германецът си гарантира завършване на годината като номер 1 в света, след като Яник Синер обяви, че няма да се състезава повече през този сезон, а Карлос Алкарас отпадна рано от "Мастърс" турнира в Шанхай.



Александър Зверев ще завърши годината като номер 1 в света

"Това е изключително специално. Различно е от спечелването на големи турнири или титли от Големия шлем", сподели Саша след победата си в четвъртия кръг над Александър Бублик.



-%Чувството е съвсем различно. Като номер едно в света носиш сериозна отговорност на раменете си, но аз я приемам с готовност. Скоро навършвам 30 години и за мен е много специално усещане да постигна това точно на тази възраст", добави 29-годишният германец.

Петте ключови фактора в издигането на Зверев до №1

Зад гърба на Зверев е забележителен сезон, в който той спечели първите си две титли от Големия шлем – на Ролан Гарос и US Open. Германецът е и най-успешният тенисист в тура с 61 победи през годината.



Въпреки че първото място е на една ръка разстояние, Зверев призна, че все още не осъзнава напълно мащаба на предстоящия успех.



-"Мисля, че емоциите те връхлитат истински едва когато видиш номер 1 до името си. Засега, колкото и да е интересно, все още съм номер 2 в света. Това, че си осигурих първото място в края на годината, разбира се, се дължи на стечение на нещастни обстоятелства заради отсъствието на Яник. Но вярвам, че когато моментът настъпи официално, ще бъде наистина специално за мен", добави той.

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