Петте ключови фактора в издигането на Зверев до №1

Александър Зверев си гарантира първото място в световната ранглиста на ATP в края на годината за първи път в кариерата си, превръщайки се в 20-ия тенисист в историята (от 1973 година насам), който постига това.

Александър Зверев ще завърши годината като номер 1 в света

ATPTour.com представя пет любопитни факта за пътя на Зверев към завършването на сезона като №1 в света.

Първите две титли от Големия шлем през 2026 година

След като загуби първите си три финала в турнири от Големия шлем, Зверев най-накрая направи големия пробив и спечели първата си титла от най-престижната категория през 2026 година.

След като достигна до полуфиналите на Откритото първенство на Австралия, германецът вдигна първия си трофей от Големия шлем на „Ролан Гарос“. Пет седмици по-късно игра финал на „Уимбълдън“, а след това завоюва и втората си титла от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ.

Лидер по победи през сезона

Зверев е лидер през 2026 година с 60 победи. Нито един друг тенисист не е постигнал повече от 44 успеха, като до тази граница са достигнали Яник Синер и Франсис Тиафо. Освен двете си титли от Големия шлем Зверев достигна до полуфиналите на турнирите от сериите Мастърс в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло, след което завърши като финалист в Мадрид.

Германецът е спечелил поне два мача във всички турнири с директни елиминации, в които е участвал през сезона, с изключение на два – в Акапулко и Монреал.

Става 30-ият член на елитния клуб на световните №1 в ATP

Зверев вече си гарантира завършването на годината като №1 в ранглистата на ATP. Това означава, че по-късно през годината той за първи път в кариерата си ще оглави световната ранглиста.

Най-ранната дата, на която Зверев може да се изкачи на върха на световния тенис, е 2 ноември. Той може да постигне това, ако спечели титлата в Шанхай и достигне полуфиналите във Виена или ако играе финал в Шанхай и спечели трофея във Виена.

Зверев ще стане 30-ият член на престижния клуб на тенисистите, достигали до №1 в световната ранглиста на ATP. Последният играч, който се присъедини към тази елитна група, беше Яник Синер през юни 2024 година.

Успехът започва със силно начало

Голяма част от успехите на Зверев през този сезон се дължат на способността му да взема ранен аванс в мачовете. 29-годишният германец е спечелил първия сет в 63 от общо 75 двубоя (84%). В срещите, в които е взел първата част, балансът му е 56 победи и 7 загуби, което представлява успеваемост от 88,9%.

Присъединява се към Джокович, Алкарас и Синер по този показател

След като си гарантира първото място в световната ранглиста в края на сезона, Зверев стана едва четвъртият действащ тенисист, който е постигал това отличие. Останалите трима са рекордьорът Новак Джокович, който е завършвал годината като №1 осем пъти, Карлос Алкарас с две подобни постижения и Яник Синер с едно.

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