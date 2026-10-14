Лош ден за България на Световното по борба в Лас Вегас

И тримата ни борци във втория ден на световното първенство до 23 г. в Лас Вегас, САЩ не успяха да стигнат до битка за медалите в класическата борба.

Християн Иванов (63) отстъпи пред руснака Игор Пунченко с 0:8, Сергей Стоев стартира с успех срещу представителя на домакините Джоел Адамс - 7:2, но на четвъртфиналите загуби от украинеца Ирфан Мирзоев - 0:8.

При 87-килограмовите Мартин Шишеков победи на старта Николас Йосифидис (Гърция) - 2:1, но след това загуби от Мартин Ложсак (Норвегия) - 0:10.

В четвъртък ще бъде теглен жребият на борците в свободния стил.

В петък на тепиха излизат Калоян Атанасов (74) и Радомир Стоянов (86), а в събота - Айкан Сеид (79), Андриан Вълканов (97).

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