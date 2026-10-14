Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Шефът на федерацията по карате с участие на световна конференция в Полша

  • 14 окт 2026 | 05:10
  • 176
  • 0
Шефът на федерацията по карате с участие на световна конференция в Полша

Президентът на Българска Национална Федерация Карате Николай Цанев участва в Конгреса на Световната карате федерация в Биелско-Бяла (Полша), преди началото на Световното първенство за кадети, юноши и мъже и жени до 21 години.

На Конгреса, съгласно Устава на WKF, след тайно гласуване, бяха избрани общо 17 членове на Изпълнителния комитет на централата, като всички пет континентални федерации имат свои представители.

Световната карате федерация обединява 202 национални федерации от пет континента и представлява повече от 100 милиона регистрирани спортисти по целия свят.

Междувременно, Георги Йосифов успешно защити категория съдия А на ката на Световната карате федерация по време на изпита на WKF, който се проведе в навечерието на Световното първенство в в Полша.

Така Йосифов ще бъде единственият български съдия на престижния форум, който събира младите състезатели от цял свят.

СНИМКА: Българска Национална Федерация Карате// FACEBOOK

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Тодор Ангелов: Без Новиков, Милов и Назарян няма как да вземем медали

Тодор Ангелов: Без Новиков, Милов и Назарян няма как да вземем медали

  • 13 окт 2026 | 13:54
  • 2406
  • 0
Гриша Ганчев: Клубовете по борба трябва да изберат Тодор Ангелов, ако искат да изплуват от блатото

Гриша Ганчев: Клубовете по борба трябва да изберат Тодор Ангелов, ако искат да изплуват от блатото

  • 13 окт 2026 | 13:37
  • 2451
  • 19
Валентин Йорданов: На българската борба не ѝ остава много до дъното

Валентин Йорданов: На българската борба не ѝ остава много до дъното

  • 13 окт 2026 | 13:15
  • 2062
  • 4
БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

  • 13 окт 2026 | 08:48
  • 8519
  • 27
Никола Дипчиков ще проведе семинар и в Русе

Никола Дипчиков ще проведе семинар и в Русе

  • 12 окт 2026 | 17:11
  • 944
  • 0
Официално: Дмитрий Бивол се изправя срещу Калъм Смит в Русия

Официално: Дмитрий Бивол се изправя срещу Калъм Смит в Русия

  • 12 окт 2026 | 16:07
  • 825
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Много изненади и 32 гола в 9 мача дадоха началото на новия кръг в ШЛ

Много изненади и 32 гола в 9 мача дадоха началото на новия кръг в ШЛ

  • 14 окт 2026 | 00:34
  • 21142
  • 2
Барселона отнесе Галатасарай за нова убедителна победа в ШЛ

Барселона отнесе Галатасарай за нова убедителна победа в ШЛ

  • 13 окт 2026 | 22:00
  • 21134
  • 115
Уверен Атлетико Мадрид се справи с Манчестър Юнайтед

Уверен Атлетико Мадрид се справи с Манчестър Юнайтед

  • 13 окт 2026 | 23:55
  • 15181
  • 22
Голям мач на Балкан във Вечния град! Рома пречупи българския шампион едва след продължение

Голям мач на Балкан във Вечния град! Рома пречупи българския шампион едва след продължение

  • 13 окт 2026 | 23:32
  • 12530
  • 21
Арсенал отказа Лил за седем минути

Арсенал отказа Лил за седем минути

  • 13 окт 2026 | 23:52
  • 9486
  • 11
Какъв мач само на "Джузепе Меаца"! Интер се сгромоляса срещу Брюж и загуби, въпреки че вкара три гола

Какъв мач само на "Джузепе Меаца"! Интер се сгромоляса срещу Брюж и загуби, въпреки че вкара три гола

  • 13 окт 2026 | 23:57
  • 12776
  • 21