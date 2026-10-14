Шефът на федерацията по карате с участие на световна конференция в Полша

Президентът на Българска Национална Федерация Карате Николай Цанев участва в Конгреса на Световната карате федерация в Биелско-Бяла (Полша), преди началото на Световното първенство за кадети, юноши и мъже и жени до 21 години.

На Конгреса, съгласно Устава на WKF, след тайно гласуване, бяха избрани общо 17 членове на Изпълнителния комитет на централата, като всички пет континентални федерации имат свои представители.

Световната карате федерация обединява 202 национални федерации от пет континента и представлява повече от 100 милиона регистрирани спортисти по целия свят.

Междувременно, Георги Йосифов успешно защити категория съдия А на ката на Световната карате федерация по време на изпита на WKF, който се проведе в навечерието на Световното първенство в в Полша.

Така Йосифов ще бъде единственият български съдия на престижния форум, който събира младите състезатели от цял свят.

СНИМКА: Българска Национална Федерация Карате// FACEBOOK

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