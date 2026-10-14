Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада

Детройт Ред Уингс – Ню Джърси Девилс 4:5

Кълъмбъс Блу Джакетс – Флорида Пантърс 3:7

Монреал Канейдиънс – Бъфало Сейбърс 4:3

Каролина Хърикейнс – Вашингтон Кепитълс 4:2

Филаделфия Флайърс – Сиатъл Кракен 2:3

Ню Йорк Рейнджърс – Тампа Бей Лайтнинг 4:1

Отава Сенатърс – Сейнт Луис Блусж 2:7

Ню Йорк Айлъндърс – Ванкувър Канъкс 3:2

Чикаго Блекхоукс – Питсбърг Пингуинс 5:3

Уинипег Джетс – Минесота Уайлд 5:2

Далас Старс – Колорадо Аваланч 2:3

Нешвил Предейтърс – Вегас Голдън Найтс 2:5

Юта Мамут – Торонто Мейпъл Лийфс 5:4

Анахайм Дъкс – Калгари Флеймс 2:4

Лос Анджелис Кингс – Едмънтън Ойлърс 1:4

Сан Хосе Шаркс – Бостън Бруинс 3:6

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