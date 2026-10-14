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Резултати от НХЛ

  • 14 окт 2026 | 08:56
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Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада

Детройт Ред Уингс – Ню Джърси Девилс 4:5
Кълъмбъс Блу Джакетс – Флорида Пантърс 3:7
Монреал Канейдиънс – Бъфало Сейбърс 4:3
Каролина Хърикейнс – Вашингтон Кепитълс 4:2
Филаделфия Флайърс – Сиатъл Кракен 2:3
Ню Йорк Рейнджърс – Тампа Бей Лайтнинг 4:1
Отава Сенатърс – Сейнт Луис Блусж 2:7
Ню Йорк Айлъндърс – Ванкувър Канъкс 3:2
Чикаго Блекхоукс – Питсбърг Пингуинс 5:3
Уинипег Джетс – Минесота Уайлд 5:2
Далас Старс – Колорадо Аваланч 2:3
Нешвил Предейтърс – Вегас Голдън Найтс 2:5
Юта Мамут – Торонто Мейпъл Лийфс 5:4
Анахайм Дъкс – Калгари Флеймс 2:4
Лос Анджелис Кингс – Едмънтън Ойлърс 1:4
Сан Хосе Шаркс – Бостън Бруинс 3:6

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