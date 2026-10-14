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Новият турнир започва! Ботев срещу Ботев в Пловдив

  • 14 окт 2026 | 07:10
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Новият турнир започва! Ботев срещу Ботев в Пловдив

Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) дават старт на турнира Купа на елита. "Канарчетата" приемат футболистите на Тодор Симов в първия мач от състезанието, в което осем отбора ще си разпределят 720 000 евро и ще преследват трофей на принципа на директните елиминации. Стартът на първия четвъртфинал от надпреварата ще бъде даден от Волен Чинков в 19:00 часа на "Колежа".

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Двубоят ще се реши в една среща, като при равенство след 90-ата минута ще се прибегне веднага до изпълнение на дузпи, без да се играят продължения. Победителят в квартал "Каменица" ще продължи напред към полуфиналите, където ще бъде домакин над оцелелия от двойката ЦСКА - ЦСКА 1948. Въпросният полуфинал ще се играе през март, а финалът на състезанието ще се проведе на 7 април 2027 г. В другия поток са двойките Левски - Арда (Кърджали) и Черно море - Локомотив (Пловдив).

По предварителни сметки всеки участник на четвъртфиналите за Купа на елита ще получи около 40 000 евро, без в тази цифра да влизат парите за домакините от продадените билети. На полуфиналите и финала сумата нараства. Клубовете от efbet Лига, които не играят в турнира, получават солидарни плащания от по 12 000 евро, като в т.ч. не влиза Лудогорец, който губи това право с отказа си от участие.

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Ботев (Пловдив) влиза в мача след шампионатна победа срещу Славия пред пълните трибуни на "Колежа", отдали почит на убития клубен собственик Илиян Филипов. Успехът за "жълто-черните" срещу "белите" донесе Алберто Салидо в началото на второто полувреме. Врачани пък паднаха с 0:1 срещу Спартак (Варна) под Околчица и продължават без успех в елита от началото на септември.

29 Ботев (Пловдив) 1:0 Славия

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)

Съдия: Волен Чинков
Начало: 19:00 часа
Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

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