Ливърпул ще бъде бъде без трима от най-добрите си играчи и за гостуването в Австрия

Ливърпул ще бъде без Александър Исак, Коди Гакпо и Доминик Собослай в утрешния двубой с ЛАСК от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Тримата играчи, които са сред най-важните фигури в състава на Андони Ираола, пропуснаха и дербито с Манчестър Сити заради контузии, получени по време на паузата на националните отбори.

В групата за утрешното гостуване в Австрия са включени трима играчи от младежкия отбор - Джейдън Данс, Уелити Лъки и Джош Сони-Ламби.

Уатару Ендо и Федерико Киеза, които лекуваха контузии от началото на сезона и за първи път попаднаха в групата за неделния сблъсък със Сити, не са в състава, тъй като нямат картотеки за Шампионската лига.

Отборът вече замина за Линц, където малко по-късно днес Андони Ираола ще даде своята пресконференция преди двубоя, който е утре от 19.45 часа българско време.

See you in Linz, Reds 👋 https://t.co/jIy0uwbVcu — Liverpool FC (@LFC) October 13, 2026

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