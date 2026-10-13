Кейптаун ще приеме Световното по планинско бягане и трейл през 2027 година

Южна Африка ще влезе в историята на световната атлетика, след като Кейптаун бе избран за домакин на Световното първенство по планинско бягане и трейл през 2027 година. Престижното състезание ще се проведе от 6 до 10 октомври и ще отбележи първия случай, в който надпреварата се организира на африканския континент.

Форумът е и първото световно първенство под егидата на Световна атлетика на територията на Южна Африка от 1993 година насам. Организацията е поверена на съвместните усилия на “Голазо Южна Африка“, националната федерация по лека атлетика и асоциацията на Западната провинция. Домакините обещават неповторимо събитие, чиято емблематична кулиса ще бъде прочутата планина Тейбъл Маунтин.

Президентът на Световна атлетика Себастиан Коу изрази задоволство от избора, подчертавайки глобалния подем на тези дисциплини:

“Планинското и трейл бягането изживяват истински бум, а четвъртото издание на световния шампионат е пореден повод за гордост. Това е исторически момент за нашия спорт – за първи път събитието ще се проведе в Африка, а вълнението расте с всеки изминал ден.“

Коу допълни, че шампионатът ще обедини световния елит и любителите на бягането сред природата в мащабен спортен фестивал.

Временният изпълнителен директор на южноафриканската федерация Терънс Магогодела изтъкна огромното значение на събитието за страната:

“За нас е изключителна чест да посрещнем световния елит на първия подобен шампионат в Африка. Кейптаун 2027 предоставя уникална възможност да покажем таланта на нашите състезатели, красивата природа и прочутото ни гостоприемство, като същевременно оставим трайно наследство за бъдещите поколения.“

Освен битката за световните титли, форумът цели да стимулира масовия спорт на континента, да привлече нови любители на офроуд бяганията и да позиционира Африка като водеща световна дестинация за планински и трейл състезания.

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Снимки: Gettyimages