Райс и Трабзонспор искат да задържат Онана

Eдин от съперниците на ЦСКА (София) в турнира на УЕФА Лига на конференциите Трабзонспор започна преговори с Манчестър Юнайтед за окончателно придобиване на вратаря Андре Онана, когото подписаха под наем за втори път без опция за откупуване, съобщи вестник „Фотомач“.

Договорът на 30-годишния футболист с английския клуб изтича в края на сезона. Ако обаче Манчестър Юнайтед желае, може да упражни едностранно едногодишна опция за удължаване на договора му до 2028 година. Трабзонспор, който е много доволен както от представянето, така и от характера на камерунския вратар, действа бързо, за да осигури постоянния му трансфер, преди други отбори да проявят интерес. По този начин няма да се налага да обмислят трансфер на вратар в продължение на следващите няколко сезона.

Трабзонспор ще се свърже с Манчестър Юнайтед и ще ги информира, че Андре Онана иска да продължи с тях. Те ще поискат удължаване на договора с разумна трансферна сума. Според медиите, Трабзонспор се стреми да завърши този трансфер за около 4 милиона евро.

Самият Андре Онана също се е ангажиран да разговаря с ръководството на Манчестър Юнайтед и ще поиска да улеснят плащането на трансферната му сума. 30-годишният вратар влезе в сериозния футбол от младежката академия на Барселона , а след това и в Аякс. След труден период в Манчестър Юнайтед имаше период и в Интер, а сега е част от Трабзонспор.

За оставането на Андре Онана настоява и бившият треньор на Лудогорец (Разград), който е оценил нивото на Онана.

А медиите в Турция не спират да хвалят работата на Райс. Днес в „Карадениз Хабер“ се появи анализ на преобразения отбор на Трабзонспор, като се отбелязва, че откакто Райс работи с тима, те са отбелязали 7 гола в два мача, взели са 6 точки и динамиката в играта рязко се е повишила.

Trabzonspor Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda. 🔒 7 haftada yalnızca 5 gol yiyen bordo-mavililerin kalecisi Andre Onana 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.🧤 https://t.co/QvZRt37w9G — stadioo (@stadioo_app) October 12, 2026

„Какъв човек си, шефе“, е анализът за работата на Райс в Трабзон.

Най-приятната изненада беше победата над Галатасарай с 4:0, където германският специалист изненадал всички с избора си на тактика. И за да докаже, че няма случайности, бившият треньор на „орлите“ от Разград смазаха и регионалния си съперник Самсунспор с 3:0 в черноморското дерби.

„Вероятно резултатът щеше да бъде по-голям за Трабзон, ако не беше червеният картон на Мелих Кабасакал. Но също така Трабзонспор спечели 57 единоборства, срещу 27 на противника, което не можеше да се види при предишния треньор Фатих Теке“, завършва анализът.

ЦСКА и Трабзонспор ще играят на 26 ноември срещата си от от 4-тия кръг на основната групова фаза на Лигата на конференциите на УЕФА. Мачът ще се проведе в София с начален час 22:00 часа българско време.

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