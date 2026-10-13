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Алкарас след сензационното отпадане: Изиграх наистина лош мач, връщам се на корта за тренировки

  • 13 окт 2026 | 00:10
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Алкарас след сензационното отпадане: Изиграх наистина лош мач, връщам се на корта за тренировки

Испанската тенис звезда Карлос Алкарас не си спести самокритиката след шокиращото си отпадане в третия кръг (1/16-финали) на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай. Вторият поставен в схемата отстъпи пред белгиеца Зизу Бергс с 5-7, 6-7(4) за малко над два часа игра.

На пресконференцията след двубоя Алкарас направи изключително директна дисекция на представянето си, признавайки, че нивото му е било далеч от необходимото.

„Днес не беше добър мач от моя страна. Не играх добре. Бих казал, че това беше наистина лошо ниво за мен, а той показа много високо ниво. Дори и така мисля, че мачът беше оспорван. В няколко важни момента не изиграх най-добрия си тенис“, заяви Алкарас.

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Испанецът допълни, че е допуснал прекалено много непредизвикани грешки: „Честно казано, не играх така, както исках. Допуснах много грешки и не успях да намеря добра позиция на ретур. Разочарован съм, защото не намерих решение на корта.“

Въпреки поражението, 23-годишният испански тенисист е категоричен, че знае какъв е следващият му ход — незабавно завръщане към тренировъчния процес.

„Всичко, което мога да кажа в момента е, че трябва да се върна у дома, да бъда готов за това, което предстои, и отново да стъпя на тренировъчния корт с треньора, опитвайки се да играя по-добре на следващия турнир“, завърши Алкарас.

Загубата идва само седмица след като Алкарас спечели титлата на турнира в Токио. Срещата в Шанхай бе втори официален сблъсък между Алкарас и 39-ия в световната ранглиста Зизу Бергс, като първият бе спечелен от испанеца през миналата година в Токио с 6-4, 6-3. Успехът за Бергс е най-големият в кариерата му до момента и го изпраща в следващата фаза срещу Томи Пол.

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