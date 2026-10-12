Сензация в Шанхай: Зизу Бергс победи Алкарас и подпечата първото място на Зверев

Белгиецът Зизу Бергс поднесе най-голямата изненада в кариерата си, след като елиминира поставения под номер 2 Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "АТР Мастърс 1000" в Шанхай с награден фонд 9 415 725 долара. Намиращият се на 39-а позиция в световната ранглистата надделя над световния номер 3 със 7:5, 7:6(4) след два часа и три минути игра.

Двубоят имаше ключово значение и за развръзката на върха в мъжкия тенис. Загубата на Алкарас официално гарантира, че Александър Зверев ще приключи 2026 година като номер 1 в света. Настоящият номер две ще се превърне в първия германец в историята, завършил сезона на върха в класирането на АТР.

Бергс изигра отличен мач, като се възползва перфектно от бързата настилка в Шанхай и реализира три пробива срещу своя съперник. Белгиецът сервираше за победата при 5:4 във втория сет, но бурната подкрепа на публиката даде криле на Алкарас, който върна пробива и доведе частта до тайбрек.

В него 27-годишният Бергс бързо се отърси от разочарованието и поведе с 3:1 точки. Въпреки че допусна двойна грешка, белгиецът показа желязна концентрация и при 4:4 спечели три поредни разигравания, за да затвори срещата.

Iceberg cool Bergs 🥶 #RolexShanghaiMasters https://t.co/NsOvXQK3uF — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2026

Началният удар на Бергс, който по-рано през сезона спечели дебютната си титла от АТР тура на тревата в Ийстборн, функционираше отлично. Той е спечелил впечатляващите 79% (37 от 47) от разиграванията при вкаран първи сервис.

Преди година белгиецът записа първия си четвъртфинал от сериите „Мастърс 1000“ именно в Шанхай. За да повтори това постижение, в четвъртия кръг той ще се изправи срещу защитаващия трофея си Валантен Вашеро или Томи Пол.

Поставеният под номер 5 Даниил Медведев постигна комфортен успех срещу Далибор Свърчина (Чехия) с 6:2, 6:3 за 75 минути и в четвъртия кръг ще играе срещу Стефанос Циципас (Гърция), който по-рано днес осъществи обрат срещу 11-ия поставен Тейлър Фриц (САЩ) с 3:6, 7:5, 6:3 за два часа и 15 минути на корта.

35-1 after winning 1st set this year 🥵 Medvedev makes it past Svrcina 6-2 6-3 for another Shanghai last 16! @DaniilMedwed #RolexShanghaiMasters https://t.co/rH3LCaNnZ6 — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2026

След като загуби три поредни гейма в края на първия сет, гръцкият състезател осъществи ключов пробив в 12-ия гейм на втората част, за да я затвори със 7:5. В третия сет двукратният финалист в турнири от Големия шлем поведе с 5:2, пропиля четири точки за пробив, но сервира успешно за победата.

Tsitsipas turns the tide 🔄 @stefanos delighted as he turns it around to defeat Fritz 4-6 7-6 6-3! #RolexShanghaiMasters https://t.co/79hJKzm77T — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2026

Поставеният под номер 4 Феликс Оже-Алиасим (Канада) също продължава в четвъртия кръг. 26-годишният канадец победи Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:3, 4:6, 6:1 за точно два часа на корта.

След като Оже-Алиасим проби два пъти в края на първия сет, за да го спечели, испанецът осъществи единствения брейк във втората част и изравни общия резултат. В решаващия сет обаче канадският тенисист даде само един гейм на съперника си и си осигури място в следващия кръг, където ще се изправи срещу Каспер Рууд (Норвегия).

20-ият поставен Рууд от своя страна надигра номер 14 в схемата Лърнър Тиен (САЩ) с 6:4, 7:6(3) за час и 43 минути.

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