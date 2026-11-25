Александър Зверев заяви, че е невинен, въпреки новите правни претенции на бившата му приятелка Бренда Патеа

Германският тенисист Александър Зверев заяви, че е невинен, въпреки новите правни претенции от страна на негова бивша партньорка.

Бренда Патеа, от която тенисистът има дъщеря, настоява за обезщетение и съдебна забрана, която да попречи на Зверев да прави бъдещи коментари относно изхода на съдебното дело, свързващо двамата, в Германия през 2024 година. Тогава Патеа обвини Александър Зверев в нападение, което доведе до процес, приключил в крайна сметка със споразумение извън съда.

Новият правен спор е свързан с интервю, което 29-годишният спортист е дал за френския вестник L'Equipe след спечелването на първата си титла от Големия шлем във Франция през юни. В него той твърди, че невинността му е доказана.

Коментирайки темата публично за първи път - преди четвъртфиналния сблъсък на Германия срещу Великобритания за Купа „Дейвис“ в Болоня - Зверев омаловажи ситуацията.

„Това не е съдебен иск. Става въпрос за изявление, което уж съм направил. Според мен не съм. Мисля, че адвокатите ми изпратиха изявление. Честно казано, в момента не съм навлязъл много в детайлите, така че не знам кой знае колко. Но не, не се притеснявам особено. Смятам, че съм невинен. Говорил съм достатъчно по въпроса. Приключих с обсъждането на тази тема, тъй като става дума за събития отпреди пет-шест години“, обясни тенисистът.

Адвокатът на Патеа - Михаел Шеле, заяви пред ВВС Sport: „Той не беше признат за виновен, но не беше и оправдан. Двете страни подписаха споразумение, в което той се задължава повече да не говори по този случай. Вместо това той твърди, че е доказано, че не е виновен. Това просто не е вярно.“

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