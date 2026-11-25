Шиникова отпадна на сингъл в Търнава

Изабелла Шиникова, която премина през пресявките, допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди евро. Българската загуби от квалификантката Лайма Владсон (Узбекистан) с 3:6, 4:6 за 73 минути игра.

Шиникова обаче продължава напред в надпреварата на двойки, където заедно с Владсон са четвъртфиналистки и ще срещнат поставените под номер 1 в схемата Маделайн Брукс (Великобритания) и Делейна Хюит (САЩ).

Изабелла Шиникова започна с победа на двойки в Търнава

По-рано днес най-добрата българска тенисистка Елизара Янева стартира с успех в Търнава. 19-годишната националка, която е водачка в схемата, надигра представителката на домакините Катарина Якубцова с 6:0, 6:0 за 48 минути. Янева наниза 4 аса в хода на двубоя и направи само една двойна грешка, докато съперничката ѝ допусна четири.

Във втория кръг Янева ще срещне латвийската квалификантка Беатрисе Зелтина, която отстрани друга българка Лидия Енчева след успех със 7:5, 6:4 в мач, продължил близо два часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google