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Осмо място за Девора Аврамова на “20 километра на Париж“, победа за Волду

  • 12 окт 2026 | 19:55
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Осмо място за Девора Аврамова на “20 километра на Париж“, победа за Волду

Френската лекоатлетка Мекдес Волду постигна категорична победа на родна земя в женската надпревара от 48-ото издание на престижния пробег “20 километра на Париж“, проведен в неделната сутрин. Националната рекордьорка на Франция в маратона финишира с впечатляващите 64:37 минути, записвайки второто най-добро победно време в летописите на надпреварата. Тя остана само на няколко секунди от рекорда на трасето (64:30), поставен през 2024 година от кенийката Гладис Джемайо.

Резултатът на Волду е и третият най-бърз в историята на европейската атлетика на класическата дистанция от 20 километра. Пред нея във вечната ранглиста остават единствено Лорна Киплагат и Константина Томеску-Дица, които през 2006 година дадоха времена от съответно 63:21 и 63:23 минути на Световното първенство по бягане на шосе.

Две седмици след като се отказа по време на маратона в Берлин, победителката от 2024 година Манон Трап демонстрира възходяща форма и грабна второто място с 66:25 минути. Почетната стълбичка допълни Саломе Брюн с постижение от 66:51 минути.

Българската представителка Девора Аврамова зае осмото място с резултат 1:07:51.

При мъжете победата завоюва кениецът Даниел Косен, който пресече финалната линия за 57:11 минути. Втори се нареди представителят на домакините Еманюел Рудолф-Левис с 57:45 минути, а трети завърши алжирецът Абдеразак Шарик с време 58:34 минути.

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