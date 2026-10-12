Феновете на Леванте и Севиля си организираха масово сбиване преди мача тази вечер

Около 100 ултраси на Севиля и Леванте участваха в масово сбиване във Валенсия часове преди двубоя между двата отбора от осмия кръг на Ла Лига тази вечер. Инцидентът се разигра в понеделник по обяд в района на стадион „Сиутат де Валенсия“, където двата тима трябва да се срещнат от 22:00 часа българско време. Според информация на испанските медии в мелето са се включили приблизително 50 привърженици на всеки от двата клуба.

#LevanteSevilla Graves incidentes entre ultras de Levante y Sevilla en los alrededores del Ciutat de València 🎥 @apuntesports https://t.co/pnxdBmMujw — nostresport.com (@Nostresport) October 12, 2026

Участниците в сбиването били предимно облечени в черно, а мнозина носели качулки и маски, за да прикрият лицата си. Феновете се замеряли със столове и бутилки от близките заведения, като част от тях използвали и палки. Според местната телевизия À Punt в конфронтацията били хвърляни и пиротехнически средства, а сблъсъците предизвикали суматоха и кратки преследвания по околните улици. Разправията продължила само няколко минути и приключила преди пристигането на полицейските екипи.

⚠️ 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 | Pelea entre ultras de Levante y Sevilla en los alrededores del Ciutat de València. https://t.co/9Rv4xG1oWD — Offsider (@Offsider_ES) October 12, 2026

Когато служителите на Националната полиция пристигнали на мястото, участниците вече били напуснали района. Според първоначалните информации няма задържани във връзка с инцидента. Сбиването помрачи подготовката за срещата между Леванте и Севиля, която е последна от програмата на осмия кръг на испанското първенство.

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Снимки: Imago