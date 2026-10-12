Никола Дипчиков ще проведе семинар и в Русе

Картината в Пловдив е била същата като в Габрово. Това заяви Никола Дипчиков след втория семинар от обиколката, която той и Светлозар Савов започнаха в началото на октомври.

Практикуващи от цяла България се включиха в семинара на Никола Дипчиков и Светлозар Савов

„Абсолютно същото и в Пловдив. Много грамотни момчета, вижда се с какъв интерес слушат и изпълняват. Има огромен интерес към ММА в България, просто няма поле за изява и това демотивира всички", каза Дипчиков за mma.bg.

Практикуващи от цяла България се включиха в семинара на Никола Дипчиков и Светлозар Савов

„Нека всички бъдат спокойни, голям екип от хора работим в посока развитие и реализация. Последните 10 години се работеше умишлено в обратната посока, но това приключи", заяви той. Форматът в Пловдив беше съкратен до една тренировка вместо двете в Габрово, където Савов пое работата на земя. Според Дипчиков това е правилното решение за този етап, защото целта засега е различна от обучението в тесен смисъл.

„Целта ни в момента е да запознаем хората с нашия спорт. Според мен една тренировка е по-добрият вариант, по-малко ангажиращо е за присъстващите, много от които пътуват отдалеч", обясни той.

Това не означава, че форматът остава такъв завинаги. Дипчиков е категоричен, че когато инициативата премине от запознаване към същинско обучение, структурата ще се промени из основи, като се предвиждат лагери от по няколко дни или цяла седмица с по две тренировки дневно.



Запитан какво куца най-често на българските бойци, които е видял на постелката в двата града, Дипчиков не посочи техника или физика.

„Търпението и бавното, релаксирано изпълнение на упражненията. Това е нещо, което убягва на всички, включително и на опитните бойци", каза той. Според него проблемът е лесно поправим и отговорността за това е на треньорите, които трябва да го напомнят постоянно по време на тренировка.



Обиколката продължава. Третата спирка е планирана за 22 ноември в Русе, като официалното обявяване предстои. Дипчиков вече заяви, че до края на годината очаква поне още един град, а от следващата година заедно с Любен Джубрилов планират гала вечери в клетка под егидата на MAX FIGHT Generation, на които минаващите през семинарите да получат реално поле за изява.



Паралелно с това Дипчиков продължава и собствената си състезателна подготовка. Последният му мач беше загубата от Александър Шлеменко на ACA 204 в Омск през юни.

„Чакам да ми потвърдят мач през декември в ACA. В момента тренирам основно техника и силови упражнения. Предстоят ми няколко лагера във Варшава", разкри той.



Мачът не е официално потвърден към момента. Семинарът в Пловдив се проведе на 10 октомври по покана на клуб „Терес". Първото издание беше на 3 октомври в зала „Орловец" в Габрово, където по оценка на Дипчиков са присъствали около 200 души от пет или шест града.

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