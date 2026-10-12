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Челси Клинтън преодоля маратона в Чикаго за 3:47:55 под погледа на своите родители

  • 12 окт 2026 | 16:08
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Челси Клинтън преодоля маратона в Чикаго за 3:47:55 под погледа на своите родители

Челси Клинтън добави трети завършен старт от веригата на най-престижните маратони в света към своята биография, след като пробяга маратона в Чикаго с време от 3:47:55 часа. С това бившата първа дъщеря на САЩ за пореден път слезе под границата от четири часа на класическата дистанция.

Освен че е майка на три деца, Клинтън е преподавател в Колумбийския университет, автор на бестселъри на “Ню Йорк Таймс“ и заместник-председател на Фондация “Клинтън“.

В топъл и влажен състезателен ден тя бяга в равномерно темпо заедно със своята приятелка Джен Кос. Двете преодоляха първата половина от трасето за 1:53:10 часа, а втората – за 1:54:45 часа. На финалната линия я очакваха нейните родители – бившият американски президент Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън.

В предишно свое интервю за “Рънърс Уърлд“ 46-годишната Клинтън сподели, че в ученическите години е бягала за удоволствие с баща си, но започва по-сериозни тренировки по време на следването си в университета “Станфорд“.

Първия си маратон тя завършва едва след като навършва 40 години. Подготвяйки се по тренировъчна програма на “Рънърс Уърлд“, тя дебютира на маратона в родния си Ню Йорк през 2021 година с резултат 3:59:09 часа. Впоследствие тя участва в същото състезание още три пъти – през 2022 г. (4:20:34 ч.), 2024 г. (3:45:51 ч.) и 2025 г. (3:44:22 ч.).

По-рано през годината Клинтън и Кос завършиха успешно и маратона в Бостън с време 3:40:52 часа.

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Снимки: Gettyimages

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