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Официално обявиха календара на Диамантената лига за 2027 г.

  • 12 окт 2026 | 13:27
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Официално обявиха календара на Диамантената лига за 2027 г.

Организаторите на най-престижната лекоатлетическа верига Диамантена лига представиха пълната програма за сезон 2027. Осемнадесетото издание на надпреварата ще стартира на 7 май в Доха и ще завърши с традиционния двудневен финал в Цюрих на 25 и 26 август.

В рамките на четири месеца водещите атлети на планетата ще премерят сили в 15 емблематични града на четири континента. Всички те ще се борят за ценни точки, даващи право на участие в голямата финална надпревара в Цюрих, където ще бъдат разпределени престижните трофеи.

През 2027 година веригата ще послужи и като ключов барометър за спортната форма преди Световното първенство по лека атлетика, което ще се проведе през септември в Пекин. Събитията от сериите се излъчват в над 170 територии и се радват на огромен интерес в социалните мрежи с над 6,8 милиона последователи и 1,7 милиарда импресии по целия свят.

Пълен календар на Диамантената лига за 2027 година:

7 май – Доха

15 май – Шанхай/Кецяо

22 май – Сямън

27 май – Рим

30 май – Рабат

3 юни – Осло

6 юни – Стокхолм

25 юни – Париж

3 юли – Юджийн

9 юли – Монако

13 юли – Лозана

17 юли – Лондон

15 август – Силезия

20 август – Брюксел

25-26 август – Финал в Цюрих

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Снимки: Imago

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