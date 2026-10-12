Официално обявиха календара на Диамантената лига за 2027 г.

Организаторите на най-престижната лекоатлетическа верига Диамантена лига представиха пълната програма за сезон 2027. Осемнадесетото издание на надпреварата ще стартира на 7 май в Доха и ще завърши с традиционния двудневен финал в Цюрих на 25 и 26 август.
В рамките на четири месеца водещите атлети на планетата ще премерят сили в 15 емблематични града на четири континента. Всички те ще се борят за ценни точки, даващи право на участие в голямата финална надпревара в Цюрих, където ще бъдат разпределени престижните трофеи.
През 2027 година веригата ще послужи и като ключов барометър за спортната форма преди Световното първенство по лека атлетика, което ще се проведе през септември в Пекин. Събитията от сериите се излъчват в над 170 територии и се радват на огромен интерес в социалните мрежи с над 6,8 милиона последователи и 1,7 милиарда импресии по целия свят.
Пълен календар на Диамантената лига за 2027 година:
7 май – Доха
15 май – Шанхай/Кецяо
22 май – Сямън
27 май – Рим
30 май – Рабат
3 юни – Осло
6 юни – Стокхолм
25 юни – Париж
3 юли – Юджийн
9 юли – Монако
13 юли – Лозана
17 юли – Лондон
15 август – Силезия
20 август – Брюксел
25-26 август – Финал в ЦюрихДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago