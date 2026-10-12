Тодор Манев за загубата от Спартак в Пловдив

Спартак (Пловдив) се наложи с 2:0 у дома над едноименния тим на Димитровград. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

Тодор Манев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Сборихме се мъжки. Момчетата се хвърлиха здраво, игра се с много голяма агресия. Нямаше много ситуации пред двете врати. При 1:0 Генади Желев излезе на добра ситуация, но не успяхме да се възползваме. Получи се мач с повече битка и борба, Вкараха ни след една наша грешка при изнасянето и от пряк свободен удар. Третата им ситуация в двубоя беше в последните минути. По-лошото от загубата са контузиите. Дано да не са много тежки, защото са на много ключови играчи за нас“.

Снимка: dimitrovgrad1947.com

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