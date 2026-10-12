Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00 Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947

Тодор Манев за загубата от Спартак в Пловдив

  • 12 окт 2026 | 11:27
  • 231
  • 0
Тодор Манев за загубата от Спартак в Пловдив

Спартак (Пловдив) се наложи с 2:0 у дома над едноименния тим на Димитровград. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

Тодор Манев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Сборихме се мъжки. Момчетата се хвърлиха здраво, игра се с много голяма агресия. Нямаше много ситуации пред двете врати. При 1:0 Генади Желев излезе на добра ситуация, но не успяхме да се възползваме. Получи се мач с повече битка и борба, Вкараха ни след една наша грешка при изнасянето и от пряк свободен удар. Третата им ситуация в двубоя беше в последните минути. По-лошото от загубата са контузиите. Дано да не са много тежки, защото са на много ключови играчи за нас“.

Снимка: dimitrovgrad1947.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 4750
  • 19
Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

  • 12 окт 2026 | 09:53
  • 484
  • 0
Николай Кателиев: Адмирации за футболистите ни

Николай Кателиев: Адмирации за футболистите ни

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 515
  • 0
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 10337
  • 59
Иван Станчев: Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите

Иван Станчев: Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите

  • 12 окт 2026 | 09:33
  • 527
  • 0
Невен Венков: Заслужена победа

Невен Венков: Заслужена победа

  • 12 окт 2026 | 09:21
  • 594
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 4750
  • 19
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 2694
  • 14
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 10337
  • 59
Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 12 окт 2026 | 11:33
  • 2727
  • 2
L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

  • 12 окт 2026 | 06:39
  • 8517
  • 2
Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 5841
  • 18