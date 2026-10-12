ЦСКА поздрави своя капитан

ЦСКА поздрави своя капитан Бруно Жордао. Португалският халф навършва 28 години днес. Снощи той се превърна в герой при инфарктната победа с 3:2 срещу ЦСКА 1948.

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"Днес капитанът на ЦСКА Бруно Жордао празнува своя 28-и рожден ден! Авторът на два гола за снощната страхотна победа в Бистрица се присъедини към нашия клуб през август 2025 г. и бързо се превърна в един от лидерите на терена.

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До момента португалецът вече има 48 мача и 6 попадения с червения екип. ЦСКА честити празника на Бруно Жордао и му желае много здраве, победи и трофеи с армейския тим!", написаха от Борисовата градина.

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