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ЦСКА поздрави своя капитан

  • 12 окт 2026 | 10:09
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ЦСКА поздрави своя капитан Бруно Жордао. Португалският халф навършва 28 години днес. Снощи той се превърна в герой при инфарктната победа с 3:2 срещу ЦСКА 1948.

Жордао: Треньорът ни каза да пресираме високо и да отнемаме бързо топката
Жордао: Треньорът ни каза да пресираме високо и да отнемаме бързо топката

"Днес капитанът на ЦСКА Бруно Жордао празнува своя 28-и рожден ден! Авторът на два гола за снощната страхотна победа в Бистрица се присъедини към нашия клуб през август 2025 г. и бързо се превърна в един от лидерите на терена.

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

До момента португалецът вече има 48 мача и 6 попадения с червения екип. ЦСКА честити празника на Бруно Жордао и му желае много здраве, победи и трофеи с армейския тим!", написаха от Борисовата градина.

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