ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА скочи на съдията Любослав Любомиров, който снощи ръководи мача на армейците срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, завършил с драматичен успех 3:2. След двубоя спортният директор на "червените" Валентин Илиев заяви в прав текст, че отборът на Маркус Гиздол е играл за пореден път срещу 14 човека и че клубът от Борисовата градина ще подаде официална жалба срещу реферирането.

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"Нашият тим започна страхотно през първото полувреме и поведе с 2:0, но моментно отпускане след почивката позволи на домакините да стигнат до два гола от статични положения и да се върнат в мача.Основна заслуга за това имаше и скандалното съдийство на главния съдия Любослав Любомиров, който тотално ощети нашия отбор с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони.

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Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси в края на мача", написаха от ЦСКА в репортажа за мача, публикуван на уебсайта на клуба.

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Снимки: Startphoto