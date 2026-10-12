Чжън и Андреева се оттеглиха от турнира в Ухан

Само ден след като изиграха епичен финал на турнира от категория WTA 1000 в Пекин, новата шампионка Чжън Цинвън и финалистката Мира Андреева официално се оттеглиха от започващата надпревара в Ухан. Решението на двете тенисистки идва след изключително интензивен период и натоварен състезателен календар.

Олимпийската шампионка Чжън Цинвън, която триумфира след победа със 7:5, 6:4 и спечели първата си титла от две години насам, посочи като причина за оттеглянето си травма в дясното рамо и натрупана умора. Благодарение на завоювания трофей в китайската столица тя се изкачи до 23-то място в световната ранглиста, след като преди това бе паднала до №160 поради операция на лакътя.

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„Много съжалявам да споделя, че ще се оттегля от тазгодишния Ухан Оупън. Ухан е мястото, където започна моята тенис мечта и където направих своя пробив на ниво WTA 1000. Винаги съм очаквала с нетърпение да се състезавам пред родна публика. След завръщането си от контузия обаче имах много натоварен период през последния месец и половина, участвайки на US Open, "Били Джийн Кинг Къп" и турнира в Пекин. Тялото ми се чувства много изтощено след тази интензивна серия от мачове. Очаквам с нетърпение да се върна на турнира в Ухан следващата година и да стъпя на корта в най-добрата си форма", заяви Чжън Цинвън.

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Шампионката от Ролан Гарос Мира Андреева също взе решение да пропусне турнира в Ухан. Руската тийнейджърка посочи като причина промяна в личния си състезателен график. Нейната основна цел сега е да се възстанови и да се подготви за предстоящото си първо участие на сингъл на Финалите на WTA в Индиън Уелс.

Американската тийнейджърка Ива Йович ще замести Андреева, а колумбийката Камила Осорио ще заеме мястото на Чжън Цинвън.

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