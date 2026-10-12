Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рен

Рен разби Оксер

  • 12 окт 2026 | 01:30
  • 94
  • 0
Рен разби Оксер

Отборът на Рен записа разгромен успех над тима на Оксер с 4:1 в мач от шестия кръг на френската Лига 1. Победителите излязоха на трето място в класирането с 13 точки, колкото има и вторият Лил. Оксер е на 15-а позиция с 5 точки.

Бретонците трябваше да се потрудят за успеха през второто полувреме, тъй като първото завърши с равенство - 1:1. Новият френски национал Естебан Льопол изведе домакините напред в резултата след четвърт час игра, но Камерън Арчър изравни за Оксер десет минути по-късно.

Малко след подновяването на играта през втората част Адриен Томасон вкара за 2:1 за бретонците. Те трябваше да дочакат добавеното време на мача, за да направя успеха си наистина убедителен с късни голове на резервата Булай Диа, който се разписа два пъти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

  • 12 окт 2026 | 03:19
  • 808
  • 0
Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

  • 12 окт 2026 | 02:11
  • 1234
  • 0
Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

  • 12 окт 2026 | 01:35
  • 1583
  • 0
Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

  • 12 окт 2026 | 01:07
  • 2204
  • 0
Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

  • 12 окт 2026 | 00:28
  • 12676
  • 5
Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

  • 12 окт 2026 | 00:03
  • 1515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 128354
  • 632
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 110925
  • 222
Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 07:17
  • 2526
  • 2
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 19232
  • 15
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 56079
  • 135
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 12998
  • 13