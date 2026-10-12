Рен разби Оксер

Отборът на Рен записа разгромен успех над тима на Оксер с 4:1 в мач от шестия кръг на френската Лига 1. Победителите излязоха на трето място в класирането с 13 точки, колкото има и вторият Лил. Оксер е на 15-а позиция с 5 точки.

Бретонците трябваше да се потрудят за успеха през второто полувреме, тъй като първото завърши с равенство - 1:1. Новият френски национал Естебан Льопол изведе домакините напред в резултата след четвърт час игра, но Камерън Арчър изравни за Оксер десет минути по-късно.

Малко след подновяването на играта през втората част Адриен Томасон вкара за 2:1 за бретонците. Те трябваше да дочакат добавеното време на мача, за да направя успеха си наистина убедителен с късни голове на резервата Булай Диа, който се разписа два пъти.

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