Краят на един успешен италиански тандем

Италианският тандем на двойки Симоне Болели и Андреа Вавасори обяви, че настоящият сезон ще бъде последен за тяхното партньорство на корта.

След края на годината 31-годишният Андреа Вавасори ще започне нов етап в кариерата си, като от 2027 г. ще си партнира със салвадорския специалист на двойки и бивш номер 1 в световната ранглиста Марсело Аревало. В същото време 41-годишният Симоне Болели потвърди намеренията си да продължи да се състезава в ATP тура през следващия сезон, макар че името на бъдещия му партньор все още не е известно.

От началото на съвместната си работа през юни 2023 г., Болели и Вавасори се утвърдиха като една от най-силните и постоянни двойки в световния тенис. Италианците достигнаха до три финала в турнирите от Големия шлем – на Откритото първенство на Австралия през 2024 и 2025 г., както и на Ролан Гарос през 2024 г.

През настоящия сезон 2026 двамата триумфираха с първите си съвместни титли от категорията ATP Мастърс 1000, спечелвайки трофеите в Маями и пред родна публика в Рим. В допълнение към колекцията си от отличия, двамата завоюваха и титли от сериите ATP 500, включително в Ротердам и Хамбург, изкачвайки се до рекордното за тяхното партньорство шесто място световната ранглиста.

Пред италианския дует предстоят последните съвместни участия на турнирите във Виена, Парижкия Мастърс и финалите за Купа „Дейвис“. Основна цел пред тях остава класирането за Финалите на ATP в Торино, където имат отличен шанс да участват за трета поредна година пред родна публика преди окончателната си раздяла.

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