Монако се разклати преди гостуването на ЦСКА

Монако изпусна аванс от два гола в домакинството си на Тулуза от 6-ия кръг на Лига 1 и срещата завърши 2:2. "Монегаските" позволиха на своя съперник да ги притисне след почивката и да си тръгне с равенство от Княжеството. Въпреки грешната стъпка, съставът на Фелипе Луис остава лидер в класирането, с точка преднина пред втория Лил.

За Монако това беше осми преден официален двубой от началото на сезона, в който тимът не допуска загуба. В първенството вече бяха победени Марсилия и шампиона Пари Сен Жермен, а в Лигата на конференциите "монегаските" записаха два успеха срещу Гурник (Забже). В четвъртък френският гранд ще започне участието си в основната фаза на турнира с гостуване на ЦСКА на стадион "Васил Левски".

През първото полувреме всичко вървеше перфектно за домакините. В 29-ата минута Едан Диоп откри резултата след асистенция на Александър Головин, а десетина минути по-късно самият той подаде на Матис Аблин и привлеченият от Нант нападател откри головата си сметка за сезона.

Малко след почивката Тулуза получи дузпа, която Каспер Тенгстед реализира. Гостите продължиха да са по-напористи и в 59-ата минута резервата Сион Опонг изравни. Смените не помогнаха на Монако да стигне до победата и отборът загуби ценни точки. Тулуза пък се отдалечи от зоната на изпадащите.

Брест разгроми с 5:1 Анже и вече е на 7-а позиция в подреждането. Още на почивката домакините водеха с 4:0, а през втората част двата тима си размениха по един гол. Анже остана в намален състав в 59-ата минута след червен картон на Жордан Льофор.

Лориан постигна първа домакинска победа. "Мерлузите" се наложиха с 1:0 над Париж ФК благодарение на точен изстрел на Габин Бернардю в 68-ата минута.

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Снимки: Imago