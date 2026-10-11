Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо

Фабрегас: Понякога футболът наистина е необясним

  • 11 окт 2026 | 20:53
  • 1531
  • 0
Фабрегас: Понякога футболът наистина е необясним

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас изрази разочарованието си от нулевото реми с гостуващия Рома, който през по-голямата част от второто полувреме играеше с човек по-малко заради червен картон на нападателя Донийл Мален.

Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален
Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

“Понякога футболът наистина е необясним. Необичайно е да видим как два толкова проактивни и атакуващи отбора завършват при нулево реми. Нужен ти е голям характер, за да се изправиш срещу Рома. Ако се фокусираш преди всичко върху тактиката, без куража да разиграваш топката, няма да вземеш точки. Когато все още бяхме 11 на 11, това беше едно от най-силните ми представяния в кариерата ми срещу Рома. Имаме съжаления относно крайния резултат, но представянето беше налице. Не успяхме да се възползваме максимално от численото превъзходство, включително при владеенето на топката, като трябваше да имаме повече търпение и да движим топката по-бързо. Този тим е млад, но въпреки това успя да предотврати контраатаки, което е позитивно. Според мен тимът, който най-много нараняваше Джан Пиеро Гасперини, беше Интер на Симоне Индзаги. Именно от него се вдъхнових да проуча някои аспекти и взех някои идеи”, коментира Фабрегас след мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

  • 11 окт 2026 | 15:50
  • 756
  • 0
Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

  • 11 окт 2026 | 15:42
  • 4640
  • 2
Дженоа обяви промените в своето ръководство

Дженоа обяви промените в своето ръководство

  • 11 окт 2026 | 15:28
  • 769
  • 0
Хьонес: Това е пълна пародия

Хьонес: Това е пълна пародия

  • 11 окт 2026 | 14:20
  • 3051
  • 8
Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

  • 11 окт 2026 | 14:15
  • 1670
  • 0
Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

  • 11 окт 2026 | 14:12
  • 1244
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 2:2 ЦСКА, два отменени гола на гостите

ЦСКА 1948 2:2 ЦСКА, два отменени гола на гостите

  • 11 окт 2026 | 21:24
  • 64572
  • 293
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 85072
  • 205
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 35064
  • 107
Каляри 0:0 Ювентус, начало на мача

Каляри 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 11 окт 2026 | 21:45
  • 1057
  • 1
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 15676
  • 11
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

  • 11 окт 2026 | 16:47
  • 27485
  • 26