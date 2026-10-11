Фабрегас: Понякога футболът наистина е необясним

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас изрази разочарованието си от нулевото реми с гостуващия Рома, който през по-голямата част от второто полувреме играеше с човек по-малко заради червен картон на нападателя Донийл Мален.

Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

“Понякога футболът наистина е необясним. Необичайно е да видим как два толкова проактивни и атакуващи отбора завършват при нулево реми. Нужен ти е голям характер, за да се изправиш срещу Рома. Ако се фокусираш преди всичко върху тактиката, без куража да разиграваш топката, няма да вземеш точки. Когато все още бяхме 11 на 11, това беше едно от най-силните ми представяния в кариерата ми срещу Рома. Имаме съжаления относно крайния резултат, но представянето беше налице. Не успяхме да се възползваме максимално от численото превъзходство, включително при владеенето на топката, като трябваше да имаме повече търпение и да движим топката по-бързо. Този тим е млад, но въпреки това успя да предотврати контраатаки, което е позитивно. Според мен тимът, който най-много нараняваше Джан Пиеро Гасперини, беше Интер на Симоне Индзаги. Именно от него се вдъхнових да проуча някои аспекти и взех някои идеи”, коментира Фабрегас след мача.

🚨🗣 Cesc Fabregas: « For me, the team that's hurt Gian Piero Gasperini the most in recent years has been Simone Inzaghi's Inter. » « You have to analyse how that team managed to cause problems for all of the manager's sides. » https://t.co/uCv9isjer2 — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) October 11, 2026

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Снимки: Gettyimages