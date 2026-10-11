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Реал Сосиедад сам си направи живота труден, но в крайна сметка постигна драматичен успех над Депортиво Ла Коруня

  • 11 окт 2026 | 19:33
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Реал Сосиедад сам си направи живота труден, но в крайна сметка постигна драматичен успех над Депортиво Ла Коруня

Реал Сосиедад постигна драматичен успех с 3:2 като домакин над Депортиво Ла Коруня в мач от осмия кръг на Ла Лига. Срещата вървеше “по мед и масло” за домакините в първия час, когато те поведоха с попадения на Йон Мартин (29’), Арсен Захарян (34’) и Гонсало Гедеш (54’). Марио Кареньо намали в 61-ата минута, а Паоло Марин (66’) бе изгонен само пет минути по-късно, когато баските останаха с човек по-малко. В 69-ата минута Йеремай Ернандес (69’) реализира дузпа и намали изоставането на гостите само на едно попадение, но въпреки това те не успяха да стигнат до точката. Численото равенство на терена бе възстановено в последната минута от редовното време, когато бе изгонен появилият се от пейката Лоренцо Аматучи. Това бе важен успех за Реал Сосиедад, тъй като отборът на Пелегрино Матарацо имаше само две победи в последните си девет двубоя на “Аноета”.

Гостите можеха да стигнат до откриване на резултата още в началните минути, но Алекс Ремиро се справи с изстрел на Бил Нсонго. Тимът на Депортиво Ла Коруня доминираше до към средата на първата част. Ситуацията на терена се промени в 29-ата минута, когато късо разиграване след корнер доведе до центриране на втора греда, където Йон Мартин реализира с мощен удар. Ситуацията за “Депор” се влоши само няколко минути по-късно, когато Арсен Захарян получи на границата на наказателното поле и реализира с удар с левия крак в долния ъгъл. До края на полувремето имаше положения и пред двете врати, като на Ремиро му се наложи да демонстрира класа, за да избие над напречната греда рикоширал удар с глава.

Срещата продължи да предлага двуостра и динамична игра и от двата отбора, но отново играчите на Сосиедад нанесоха удар, когато Гонсало Гедеш надбяга отбраната на противника и реализира с мощен изстрел. Марио Сориано върна едно попадение малко след това, а само пет минути по-късно Пабло Марин бе изгонен за нарушение срещу откъсващ се игра, което пък позволи на Йереми Ернандес да реализира последвалата дузпа. До края на двубоя Депортиво наложи сериозен натиск, а Ремиро на няколко пъти трябваше да се намесва качествено, за да предотврати изравняването. В последната минута на двубоя численото равенство бе възстановено, тъй като Лоренцо Аматучи бе изгонен.

По този начин Реал Сосиедад прекъсна серията на Депортиво Ла Коруня от девет поредни двубоя без поражение като гост и се изкачи до шестата позиция. Гостите пък са осми с три пункта по-малко.

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Снимки: Gettyimages

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