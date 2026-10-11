Кьолн спечели дербито на Рейн

Кьолн спечели с 2:1 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в дербито на река Рейн в мач от петия кръг на Бундеслигата. Исак Йоханесон (26') и Саид Ел Мала (67') донесоха успеха на домакините, а Джо Скали (39') отбеляза единственото попадение за гостите. Така Кьолн се поздрави с ценна победа пред собствена публика, след като успя да наложи волята си през второто полувреме.

Домакините поведоха с красиво попадение на Йоханесон, който стреля от границата на наказателното поле след изчистване на топката при центриране от свободен удар. Борусия обаче възстанови равенството в 39-ата минута, когато Скали засече с глава центриране на Лука Улрих. След почивката “козлите” натиснаха съперника и пропуснаха добра възможност чрез Ел Мала, който не успя да преодолее защитника Ян Лешчински, застанал на пътя на удара му. В 67-ата минута Ел Мала все пак се разписа с прецизен изстрел към далечния ъгъл след подаване на Линтон Майна. В края “жребчетата” опитаха да стигнат до изравняване, но Марвин Швебе се намеси при опасен удар на Хуго Болин, а Том Краус изчисти топката от голлинията след изстрел на Зенто Уно.

Успехът е важен за Кьолн, който ще се опита да продължи с доброто си представяне и в следващия кръг, когато му предстои гостуване на Айнтрахт Франкфурт. Борусия (Мьонхенгладбах) пък продължава да търси изход от трудния период и ще има възможност да реагира в домакинството си на Хофенхайм.

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Снимки: Gettyimages