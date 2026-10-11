Кристъл Палас огорчи Гласнер и за първи път победи Нотингам Форест в Премиър лийг

Кристъл Палас постигна втората си победа в Премиър лийг през този сезон, след като надигра с 3:1 Нотингам Форест на “Селхърст Парк”. Това е и първи успех изобщо за “орлите” срещу този съперник във Висшата лига. Бившият мениджър на лондончани Оливер Гласнер пък бе огорчен при завръщането си на “Селхърст Парк”.

A familiar face returns to Selhurst Park, as @NFFC manager! Oliver Glasner 👋 https://t.co/U9sGSeMIxy — Premier League (@premierleague) October 11, 2026

Гостите взеха преднина още в третата минута след груба грешка на Халаили, който лошо опита да върне с глава към Бенитес, но вместо това изведе Дан Ндой, който напредна и стреля по земя в далечния ъгъл. Лиъм Делап пропусна да удвои, стреляйки отблизо право в Бенитес.

Кристъл Палас обаче успя да обърне развоя в своя полза още до почивката в 41-вата минута. Лондончани отнеха топката в половината на Форест, размениха няколко бързи подавания, след което Даичи Камада отблизо преодоля Зелс след асистенция на Тимбер.

В добавеното време на първата част Джеферсон Лерма засече с глава на далечната греда перфектно центриране на Адам Уортън от корнер. Топката премина между краката на Зелс за 2:1.

В 59-ата минута “орлите” направиха решителна крачка към победата. Йереми Пино отблизо направи добавка, след като преди това Зелс бе избил удар на Ларсен.

Този резултат се запази до края.

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Снимки: Imago