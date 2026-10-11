Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас

Кристъл Палас огорчи Гласнер и за първи път победи Нотингам Форест в Премиър лийг

  • 11 окт 2026 | 18:10
  • 307
  • 0

Кристъл Палас постигна втората си победа в Премиър лийг през този сезон, след като надигра с 3:1 Нотингам Форест на “Селхърст Парк”. Това е и първи успех изобщо за “орлите” срещу този съперник във Висшата лига. Бившият мениджър на лондончани Оливер Гласнер пък бе огорчен при завръщането си на “Селхърст Парк”.

Гостите взеха преднина още в третата минута след груба грешка на Халаили, който лошо опита да върне с глава към Бенитес, но вместо това изведе Дан Ндой, който напредна и стреля по земя в далечния ъгъл. Лиъм Делап пропусна да удвои, стреляйки отблизо право в Бенитес.

Кристъл Палас обаче успя да обърне развоя в своя полза още до почивката в 41-вата минута. Лондончани отнеха топката в половината на Форест, размениха няколко бързи подавания, след което Даичи Камада отблизо преодоля Зелс след асистенция на Тимбер.

В добавеното време на първата част Джеферсон Лерма засече с глава на далечната греда перфектно центриране на Адам Уортън от корнер. Топката премина между краката на Зелс за 2:1.

В 59-ата минута “орлите” направиха решителна крачка към победата. Йереми Пино отблизо направи добавка, след като преди това Зелс бе избил удар на Ларсен.

Този резултат се запази до края.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

  • 11 окт 2026 | 15:50
  • 558
  • 0
Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

  • 11 окт 2026 | 15:42
  • 3544
  • 2
Дженоа обяви промените в своето ръководство

Дженоа обяви промените в своето ръководство

  • 11 окт 2026 | 15:28
  • 568
  • 0
Хьонес: Това е пълна пародия

Хьонес: Това е пълна пародия

  • 11 окт 2026 | 14:20
  • 2272
  • 5
Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

  • 11 окт 2026 | 14:15
  • 1403
  • 0
Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

  • 11 окт 2026 | 14:12
  • 977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Левски, Сангаре игра едва 37 минути преди да бъде заменен

Черно море 0:1 Левски, Сангаре игра едва 37 минути преди да бъде заменен

  • 11 окт 2026 | 18:16
  • 41877
  • 79
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити

  • 11 окт 2026 | 17:35
  • 6674
  • 6
Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

  • 11 окт 2026 | 18:25
  • 1265
  • 0
Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

  • 11 окт 2026 | 16:25
  • 21633
  • 62
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

  • 11 окт 2026 | 16:47
  • 19687
  • 21
Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

  • 11 окт 2026 | 18:03
  • 1312
  • 0