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Станка Златева: Бруталният натиск няма да ме откаже

  • 11 окт 2026 | 16:50
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Станка Златева: Бруталният натиск няма да ме откаже

Президентът на Българска федерация по борба Станка Златева излезе с изявление преди изборите на 17 октомври, в което заяви, че няма да се откаже от мандата си.

“Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана за председател на Българската федерация по борба (БФ Борба) през миналата година. Поех тази отговорност с ясното съзнание, че промяната няма да бъде лесна, но и с убеждението, че българската борба заслужава бъдеще, изградено върху честност, прозрачност, ясни правила, работа и грижа за собствените ни таланти.

Категорична съм, че както съм се борила на тепиха за България, така и днес ще продължа да се боря за бъдещето на българската борба и възраждането на нашата българска школа. Няма да отстъпя от принципите си и няма да позволя усилията за промяна да бъдат обезсмислени.

Досега запазвах добрия тон, защото вярвам, че спортът трябва да обединява, а не да разделя. Но вече няма да премълчавам истината. Част от тези, които публично се представят за "обединители", трябва да отговорят на въпроса защо са предприели съдебни действия, с които да обявят в несъстоятелност БФ Борба. Към момента няма влязъл в сила съдебен акт, с който да е установено вземане на трети лица към БФ Борба. Въпреки това на 4 септември 2026 г. срещу федерацията е заведено търговско дело № 20261100901357 от фирми, свързани с "обединителите", с което се иска обявяването ѝ в несъстоятелност. Това е изключително сериозен факт, който не може да бъде подминат с красиви думи за обединение и загриженост за бъдещето на нашия спорт. Няма по-красноречив факт именно от този, който да отразява волята на лъжеобединителите за "обединение".

Още по-важен е въпросът за произхода на претендираните задължения. Те са генерирани по време на управлението на БФ Борба от Христо Маринов и при участието на "обединителя-меценат" Гриша Ганчев в Управителния съвет на федерацията. Днес именно лицата, свързвани с призивите за обединение, поставят БФ Борба в ситуация да защитава финансовите си средства вместо да ги инвестира в българските клубове и таланти.

Не приемам за нормално зад красиви думи за подкрепа на спорта да се прикриват фирмени и корпоративни интереси. Българската борба не може да бъде заложник на частни интереси, нито да се използва като инструмент за постигане на чужди политически и икономически цели. Всеки, който претендира, че милее за този спорт, трябва да покаже отговорност не само на думи, но и с действията си.

Залогът е много по-голям от един управленски пост. Става дума за бъдещето на една от най-успешните и разпознаваеми борцови школи в света - тази на България. Става дума за децата, за младите състезатели, за треньорите и за клубовете, които всеки ден работят, за да създават шампиони. Не можем да допуснем решения и действия, които ще лишат тези млади таланти от възможността да се развиват и да прославят България.

Програмата, с която бях избрана, има ясни приоритети: силни български клубове, централизирана и качествена подготовка на националните отбори, подкрепа за децата и младите състезатели и възстановяване на авторитета на българската борба. Това е пътят, по който ще продължа да вървя, независимо от натиска. Не се боря за пост, а за бъдещето на българската борба. Не защитавам лични интереси, а правото на нашите деца да имат своя школа, своите треньори и своите шампиони. Мандатът ми е даден с ясна програма и ще продължа да работя за нейното изпълнение.

Затова призовавам клубовете на извънредното Общо събрание на 17 октомври да отхвърлят и петте предложени точки, гласувайки против. Убедена съм, че това е необходима стъпка, за да спрем противопоставянето и да насочим усилията си към истински важните задачи - възраждането на българската школа, развитието на клубовете и бъдещето на младите ни таланти”, се казва в изявлението на Златева, публикувано в сайта на федерацията.

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Снимки: Startphoto

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