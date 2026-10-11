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Кийли Ходжкинсън разкри какви коментари в социалните мрежи я вбесяват най-много

  • 11 окт 2026 | 15:59
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Кийли Ходжкинсън разкри какви коментари в социалните мрежи я вбесяват най-много

Звездата на британската лека атлетика в бяганията на средни разстояния Кийли Ходжкинсън сподели откровено кои реакции на феновете в социалните мрежи я дразнят най-силно, след като част от аудиторията си позволява да поставя под въпрос нейната отдаденост на пистата. Британката изпрати изключително натоварена и успешна състезателна година. През зимния сезон тя подобри световния рекорд на 800 метра в зала и грабна златното отличие на Световното първенство в Полша. На открити коридори Ходжкинсън завоюва сребърен медал на Европейското първенство в Бирмингам, спечели старта от Диамантената лига в Лондон и завърши втора на турнира Ultimate в Будапеща. Сезонът бе увенчан и с триумф на изцяло женския турнир “Атлос“, където тя привлече погледите с новото си състезателно трико на Nike.

Извън спортните арени 24-годишната бегачка се радва на свободното си време в компанията на приятели и не крие страстта си към модата, като редовно споделя моменти от ежедневието си в Инстаграм пред своите над 700 000 последователи. Въпреки че повечето почитатели я подкрепят, някои потребители несправедливо я критикуват, че не тренира достатъчно.

В интервю за “Скай Спортс“ тя коментира присъствието си в мрежата: “Публикувам единствено за забавление, не влагам някакъв дълбок замисъл. Ние, спортистите, имаме доста свободно време между заниманията – все пак не мога да тичам по цял ден!“

Относно съмненията в нейната работна етика състезателката призна: “Получавам много подобни коментари и това наистина ме изнервя. Често си казвам: 'Само ако знаехте какво свърших днес на тренировката!‘. Представата, че един професионален спортист трябва само и единствено да тренира денонощно, е напълно нереалистична. Аз и моите приятели просто обичаме да се забавляваме. Дори когато съм на тренировъчен лагер, остават много часове за запълване. Преди година създадох и канал в “Ютюб“, именно за да покажа на хората какво всъщност представлява животът на един професионален атлет.“

След изтощителната кампания британката ще съчетае почивката с подготовка през зимните месеци за ключовата 2027 година, чийто връх ще бъде Световното първенство в Пекин.

Очаква се лекоатлетката да продължи сътрудничеството си с Nike по отношение на смелото черно трико, с което дебютира на състезанието “Атлос“. Екипът предизвика дискусии дали отговаря на официалните правила, но няма индикации да нарушава спортните нормативи. Ходжкинсън дори намекна, че би заложила на подобен модел и за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

По повод нетрадиционния екип тя сподели: “Исках да се чувствам удобно, но и да изглеждам привлекателно. Отвореният гръб носи голяма прохлада. Честно казано, усещането е сякаш не нося нищо върху себе си.“

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Снимки: Gettyimages

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