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Повече от 600 състезатели от над 10 държави на турнира по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026

  • 11 окт 2026 | 15:22
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Повече от 600 състезатели от над 10 държави на турнира по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026

  • Състезанието е под мотото „Таекуондо срещу зависимости

  • Патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

Повече от 600 състезатели от над 10 държави ще се борят за медалите на Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026. Официалното му откриване ще се проведе в 12 ч. на 24 октомври 2026 г. (събота) в Спортна зала „Левски София”. Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус“ съвместно с Българската федерация по таекундо.

Тази година турнирът е под мотото „Таекуондо срещу зависимости“. „Защото южнокорейското бойно изкуство не само ни прави по-здрави и по-силни, но възпитава в ценности и побеждава зависимостите, които всеки ден изкушават децата и младите хора. А именно спортът е начин фокусът на вниманието им да бъде поставен върху постигането на все по-добри резултати и хъс за победа“. Това отбеляза Димитър Михайлов, главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус“ и главен организатор на Международния турнир по таекундо „Рамус София къп“.

В тази връзка и заради общата цел - превенция на зависимостите, патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, чието ведомство има водеща роля във важната за цялото общество мисия.

„Рамус София къп“ стартира през 2013 г., когато в България не се организираха много турнири по таекуондо. А днес схватките на състезанието печелят бъдещи световни и олимпийски шампиони, затова и интересът за участие е голям. От създаването си „Рамус София къп“ се провежда в навечерието на Деня на народните будители и има за цел да популяризира таекуондото сред децата и юношите.

И тази година освен турнир в олимпийската дисциплина „Спаринг“, в програмата е включен и турнир в дисциплината „Пумсе“ (форма). Състезанието обхваща всички възрастови групи - деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени.

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