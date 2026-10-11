Очаквайте на живо: Grappling Grand Prix 88

Тази вечер в 19:00 започва второто издание на граплинг веригата "Grappling Grand Prix". Бойната галавечер ще предложи 13 двубоя, а Sportal.bg ще излъчи двубоите на живо.
На събитието сили ще премерят осем състезатели в категория до 88 килограма. Освен Гран При турнира, шоуто ще бъде подплатено и пет специални двубоя.
Всички бойци бяха в категория за GGP 88
Ето кои са срещите:
1. 1/4-финал: Калин Железов - Себастиан Курелару
2. 1/4-финал: Кристиан Тугулеа - Константин Стоичков
3. 1/4-финал: Адам Мусхаджиев - Неманя Ристич
4. 1/4-финал: Владислав Кънчев - Виктор Григоров
5. Специален двубой: Георги Ангелов - Кирил Антонов
6. Специален двубой: Радослав Букоров - Владислав Генов
7. 1/2-финал: Победител Среща 1 - Победител Среща 2
8. 1/2- финал: Победител Среща 3 - Победител Среща 4
9. Специален двубой: Кристан Недков - Делян Георгиев
10. Специален двубой Combat Jiu-Jitsu: Стефан Дейков - Пенчо Дочев
11. Суперфайт: Димитър Щърбанов - Калоян Колев
12. Мач за бронз
13. Финал
Схватките в столичното заведение "Mixtape 5" ще противопоставят някои от най-добрите състезатели на България в събмишън граплинг, BJJ и ММА срещу спортисти от други три държави. Победителят в категория до 88 килограма ще спечели наградата от 1000 евро, а сребърният и бронзовият медалист в турнира също ще получат парични награди.