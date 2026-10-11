Фермин Алдегер с контузия след Гран При на Индонезия

Фермин Алдегер ще се подложи на операция в Барселона в следващите дни, след като е получил контузия при падането си в началните етапи на провелата се по-рано през деня Гран При на Индонезия.

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Испанецът, който на „Мандалика“ преди година спечели първата си победа в MotoGP, падна в края на втория тур, когато се движеше в челната група. Наглед инцидентът на Алдегер не беше толкова сериозен, но няколко часа след финала от Грезини Дукати обявиха, че той е с контузия и ще трябва да се оперира.

LAST YEAR'S WINNER IS DOWN 💥 @aldeguer54 is OUT #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/8TQkvkfJK2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

„Фермин Алдегер получи фрактура в основата на метакарпалната кост на палеца на дясната му ръка и ще се нуждае от операция. Испанецът ще отлети за Барселона тази вечер и ще бъде опериран от доктор Анхел Шарте (лекарят на MotoGP)“, се казва в изявлението на Грезини Дукати.

.@Aldeguer54 has sustained a fracture at the base of the first metacarpal bone in his right hand and will require surgery. The Spaniard will fly back tonight and will undergo surgery in Barcelona (Doct. Angel Charte - MotoGP Medical Director) — Gresini Racing (@GresiniRacing) October 11, 2026

Тази травма поставя под въпрос участието на Алдегер в следващите стартове от MotoGP, като първият от тях ще бъде в Австралия след две седмици. В началото на сезон 2023 Марк Маркес получи сходна контузия и отсъства месец и половина преди да се завърне. Ако Алдегер има нужда от сходно време, за да се възстанови, то испанецът може да пропусне следващите три кръга в Австралия, Малайзия и Катар преди да се завърне за Гран При на Португалия между 20 и 22 ноември.

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Снимки: Gettyimages