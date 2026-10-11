Фермин Алдегер с контузия след Гран При на Индонезия

Фермин Алдегер ще се подложи на операция в Барселона в следващите дни, след като е получил контузия при падането си в началните етапи на провелата се по-рано през деня Гран При на Индонезия.
Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGP
Испанецът, който на „Мандалика“ преди година спечели първата си победа в MotoGP, падна в края на втория тур, когато се движеше в челната група. Наглед инцидентът на Алдегер не беше толкова сериозен, но няколко часа след финала от Грезини Дукати обявиха, че той е с контузия и ще трябва да се оперира.
„Фермин Алдегер получи фрактура в основата на метакарпалната кост на палеца на дясната му ръка и ще се нуждае от операция. Испанецът ще отлети за Барселона тази вечер и ще бъде опериран от доктор Анхел Шарте (лекарят на MotoGP)“, се казва в изявлението на Грезини Дукати.
Тази травма поставя под въпрос участието на Алдегер в следващите стартове от MotoGP, като първият от тях ще бъде в Австралия след две седмици. В началото на сезон 2023 Марк Маркес получи сходна контузия и отсъства месец и половина преди да се завърне. Ако Алдегер има нужда от сходно време, за да се възстанови, то испанецът може да пропусне следващите три кръга в Австралия, Малайзия и Катар преди да се завърне за Гран При на Португалия между 20 и 22 ноември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages