Марко Бедзеки: Много съм щастлив, че отново съм на най-високото стъпало на подиума

Марко Бедзеки се върна на най-високото стъпало на почетната стълбичка в MotoGP за първи път от края на месец май насам, след като спечели надпреварата за Гран При на Индонезия.
За пилота на Априлия това сложи край на много трудните последни месеци, в които той записа серия от нули и дори получи доста тежки контузии по време на уикенда в Германия. Сега обаче той отново е победител в кралския клас и посвети победата си на всички в неговия екип, които бяха до него в този труден период през лятото.
Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGP
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„Невероятно е, наистина съм много, много щастлив. Тази победа беше моята цел откакто счупих всичко на „Заксенринг“. Много съм щастлив, че отново съм на най-високото стъпало на подиума.
„Беше много хубава битка с Раул и мисля, че аз и целият ми екип заслужавахме такъв резултат. Най-вече те, защото те никога не спират да работят и минаха през трудни времена с мен, така че аз съм много, много щастлив. Тази победа е за всички тях, за семейството ми и за приятелите ми у дома“, каза победителят.