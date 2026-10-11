Марко Бедзеки: Много съм щастлив, че отново съм на най-високото стъпало на подиума

Марко Бедзеки се върна на най-високото стъпало на почетната стълбичка в MotoGP за първи път от края на месец май насам, след като спечели надпреварата за Гран При на Индонезия.

Bez is levitating ✈️ #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/Ebdjfxyzvk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

За пилота на Априлия това сложи край на много трудните последни месеци, в които той записа серия от нули и дори получи доста тежки контузии по време на уикенда в Германия. Сега обаче той отново е победител в кралския клас и посвети победата си на всички в неговия екип, които бяха до него в този труден период през лятото.

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„Невероятно е, наистина съм много, много щастлив. Тази победа беше моята цел откакто счупих всичко на „Заксенринг“. Много съм щастлив, че отново съм на най-високото стъпало на подиума.



„Беше много хубава битка с Раул и мисля, че аз и целият ми екип заслужавахме такъв резултат. Най-вече те, защото те никога не спират да работят и минаха през трудни времена с мен, така че аз съм много, много щастлив. Тази победа е за всички тях, за семейството ми и за приятелите ми у дома“, каза победителят.

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