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Раул Фернандес: Имах не един, а два счупени пръста, но не казах на никого

  • 11 окт 2026 | 11:30
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Раул Фернандес: Имах не един, а два счупени пръста, но не казах на никого

Раул Фернандес направи едно наистина геройско каране в надпреварата за Гран При на Индонезия, в която той участва със счупен показалец на дясната ръка, който обикновено испанецът използва, за да натиска спирачките.

Това наложи промяна в неговия начин на пилотиране, но въпреки това пилотът на Тракхаус Априлия успя да финишира втори зад победителя Марко Бедзеки. А след състезанието той разкри, че всъщност е имал два счупени пръст, но не уточни в кой точно е била втората травма.

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„Нямаше как да дам нещо повече. Наистина не знам какво да кажа. За мен беше много трудно вчера, когато катастрофирах и видях ръката ми. Още преди да отида в медицинския център аз знаех, че пръстът ми е счупен, точно този пръст, който традиционно използвам, когато спирам. Когато видях това помислих, че може и изобщо да не стартирам днес.

„Тази сутрин видях, че всъщност имам не един, а два счупени пръста, никой не знаеше, не казах на никого, държах болката в себе си, за да бъда концентриран върху състезанието. В загрявката изпробвах няколко решения за спирането, защото нямаше как да използва показалеца, затова трябваше да използвам средни пръст и започнах всичко отначало. Настройките, маркерите за спиране и използването на спирачките, така че ми беше много трудно.

„В състезанието веднага се почувствах комфортно. Вярно е, че обикновено, когато поведа, аз не допускам много грешки, но днес направих твърде много. В прекалено много завои излязох от траекторията и бързо унищожих задната ми гума, след което се опитах просто да оцелея. В последните пет обиколки не ми беше останало абсолютно нищо. Искам да благодаря на моя отбора, на семейството ми и на брат ми, който беше с мен вчера, когато паднах“, заяви пилотът на Тракхаус Априлия.

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Снимки: Gettyimages

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