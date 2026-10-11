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Сериозни притеснения за Раул Фернандес преди старта в Индонезия

  • 11 окт 2026 | 07:02
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Раул Фернандес трябва да започне днешната Гран При на Индонезия от полпозишъна, неговият първи такъв в MotoGP, но не е сигурно дали испанецът ще се нареди на стартовата решетка.

Причината за това е фрактура на показалеца на дясната ръка, която Фернандес е получил при падането си в началото на вчерашния спринт на „Мандалика“. Основният проблем за него е, че именно това е пръстът, който той използва, за да спира.

По време на сутрешната загрявка пилотът на Тракхаус Априлия използва своя среден пръст, за да управлява спирачката, като той даде второ време на късата 10-минутна сесия. Видимо обаче испанецът не се чувстваше комфортно на борда на своята машина и все още не е напълно сигурно дали той ще стартира в надпреварата. По-вероятно е испанецът все пак да направи опит да участва и в случай, че болката стане непоносима, той да се прибере в бокса в даден момент.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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