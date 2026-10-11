Сериозни притеснения за Раул Фернандес преди старта в Индонезия

Раул Фернандес трябва да започне днешната Гран При на Индонезия от полпозишъна, неговият първи такъв в MotoGP, но не е сигурно дали испанецът ще се нареди на стартовата решетка.

All eyes on the polesitter @25raulfernandez with his finger injury 👀 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/E8cBwIM1l8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Причината за това е фрактура на показалеца на дясната ръка, която Фернандес е получил при падането си в началото на вчерашния спринт на „Мандалика“. Основният проблем за него е, че именно това е пръстът, който той използва, за да спира.

Middle finger braking for @25raulfernandez 👀 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/HY4GErdB63 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

По време на сутрешната загрявка пилотът на Тракхаус Априлия използва своя среден пръст, за да управлява спирачката, като той даде второ време на късата 10-минутна сесия. Видимо обаче испанецът не се чувстваше комфортно на борда на своята машина и все още не е напълно сигурно дали той ще стартира в надпреварата. По-вероятно е испанецът все пак да направи опит да участва и в случай, че болката стане непоносима, той да се прибере в бокса в даден момент.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages