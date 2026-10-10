Петима от Черно море пропускат мача с Левски

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за домакинството на Левски от 11-ия кръг на efbet Лига. В нея попадна последното ново попълнение на "моряците" Несторли Лумбу.

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Срещата пропуска наказаният Живко Атанасов, както и Емануил Няголов, Георги Лазаров и Йоргос Понтику, които са с травми. Аут е и трайно контузеният Александър Колев. Двубоят между Черно море и Левски е в неделя, 11 октомври, от 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна.

Групата на "моряците": Кристиан Томов, Дамян Христов, Асен Дончев, Лучиано Скуадроне, Несторли Лумбу, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Мартин Банев, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Селсо Сидней, Хорхе Падиля.

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