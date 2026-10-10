Френското чудо Пол Сексас стана най-младият победител в историята на колоездачната Обиколка на Ломбардия

Френското дете-чудо Пол Сексас стана най-младият победител във 120-годишната история на колоездачната Обиколка на Ломбардия, предаде АФП. Той спечели последния етап до Комо, като се откъсна рано и не остави шанс на конкурентите си. Сексас победи на 20 години и 16 дни.

"Това беше мечта и днес краката ми не накараха да мечтая, това беше лудост", възкликна 20-годишният Сексас, който е лидер на тима на Декатлон. Специалистите твърдят, че за ранната си възраст той вече прави неща, които не са успявали легендите Еди Меркс и Тадей Погачар.

Пол Сексас изпревари Ремко Евенепул, световния шампион Брендън Макнълти, Исаак Дел Торо, Том Пидкок, Енрик Мас и Джулио Чиконе.

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Снимки: Imago