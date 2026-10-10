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Клубове и фенове отдадоха почит на Филипов на "Колежа"

  • 10 окт 2026 | 20:09
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Със специална траурна церемония на стадион "Христо Ботев" преди началото на двубоя между Ботев (Пловдив) и Славия бе отдадена почит към президента на "канарчетата" Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември. 

Ботев (Пд) 0:0 Славия, 18 000 почетоха Илиян Филипов с факли и ефектна хореография
Ботев (Пд) 0:0 Славия, 18 000 почетоха Илиян Филипов с факли и ефектна хореография

Церемонията започна символично точно в 19:12 часа. Представители на фенските фракции на "жълто-черната" публика, представители на клубовете от efbet Лига и на Българския футболен съюз поднесоха венци в специален траурен кът, обособен пред тунела на Централната трибуна на "Колежа". 

12 Клубове, организации и фенове поднесоха венци в памет на Илиян Филипов преди двубоя срещу Славия

Венци и цветя бяха поставени от привържениците на "жълто-черните" и пред централния вход на стадиона. 

12 Клубове, организации и фенове поднесоха венци в памет на Илиян Филипов преди двубоя срещу Славия

Футболистите със специален черен екип в памет на Илиян Филипов. 

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Снимки: Борислав Цветанов

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