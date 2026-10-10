Ипсуич смрази усмихващия се вече Фулъм

Ипсуич постигна драматична домакинска победа с 2:1 над Фулъм, независимо че две минути преди края на редовното време губеше с 0:1. Късни голове на Абдул Уатара (88’) и капитана Дара О’Шей (90+2’) донесоха трите точки за “трактористите” в този мач от шестия кръг. Преди това Райън Сесеньон (55’) беше вкарал за лондончани.

Така Фулъм остава без победа в първенството и след шестия опит, като това допълнително увеличава натиска над мениджъра Алваро Арбелоа. Отборът продължава да бъде в зоната на изпадащите с едва две точки на сметката си. За Ипсуич пък успехът е трети.

Срещата на “Портман Роуд” беше равностойна в по-голяма част от времето. Фулъм успя да излезе напред след изключителен далечен шут на Сесеньон и тимът вече предвкусваше първата си победа за сезона във Висшата лига. В 88-ата обаче Уатара изравни със сходно зрелищно изпълнение, при което Бернд Лено не успя да направи нищо. В добавеното време Ипсуич дори вкара втори гол чрез О’Шей, който се оказа победен.

В следващия кръг Ипсуич гостува на Манчестър Сити, а Фулъм ще приеме друг от новаците - Хъл Сити.

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