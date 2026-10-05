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Издърпаха с два дни по-рано следващия мач на ЦСКА II във Втора лига

  • 5 окт 2026 | 18:49
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Издърпаха с два дни по-рано следващия мач на ЦСКА II във Втора лига

Решения от заседанието на Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз от 5 октомври:

Поради заетост на градския стадион в Несебър и съгласие на двата клуба, срещата от 12-ти кръг от Втора лига между отборите на ФК Несебър и ПФК ЦСКА 2 София, ще се играе на 10 октомври (събота) от 16:00 часа, вместо на 12 октомври (понеделник). 

По искане на Нова Броудкастинг груп, срещата от 15-ти кръг на Втора лига между ФК Етър ВТ и ПФК Монтана ще се проведе по програма на 9 ноември (понеделник) от 17:00 часа, вместо от 17:30 часа.

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