Монако без трима основни футболисти за мача с Тулуза дни преди гостуването на ЦСКА

Лидерът в Лига 1 Монако, който на 15 октомври ще гостува на ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски" за старта на двата тима в Лигата на конференциите, ще бъде без трима основни футболисти за домакинството на Тулуза тази вечер. Новината съобщи бразилският треньор на тима Фелипе Луиш, а тримата отпаднали са Такуми Минамино, Мика Биерет и Мамаду Кулибали. Японският национал Минамино игра в контролата срещу Пиза (2:0) миналата събота, но той още е в период на възстановяване след тежка контузия.

Датският национал Мика Биерет дори вкара гол на Пиза, но на него също все още му липсва игрови ритъм. Кулибали има проблем с аддукторите. Срещу Тулуза в състава няма да бъде и германският младежки национал Парис Брунер, който е наказан. Все още не е ясно дали тримата ще бъдат част от разширения състав на Монако, който ще гостува на ЦСКА в средата на следващата седмица.

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Снимки: Gettyimages