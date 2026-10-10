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Мач на Лудогорец променя часа на баскетболен двубой

  • 10 окт 2026 | 16:22
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Мач на Лудогорец променя часа на баскетболен двубой

Срещата от втория кръг на Sesame Национална баскетболна лига между отборите на Берое Стара Загора и Локомотив Пловдив ще претърпи промени. Тя ще се изиграе на 17 октомври, както беше предвидена по програма, но с нов начален час. Вместо в 18:00 часа, мачът ще стартира в 15:30 часа, а причината бе обявена от старозагорския тим в социалните мрежи.

"БК „Берое“ благодари на ръководството на БК „Локомотив Пловдив" за проявеното разбиране и уважението към молбата ни за промяна на началния час на срещата от втория кръг на НБЛ, която ще се проведе на 17 октомври. Вместо от 18:00 ч., двубоят ще започне в 15:30 ч., предвид футболния мач между „Берое“ и „Лудогорец“ от турнира за Купата на България, насрочен за 18:00 ч. Спортът е за феновете по трибуните, а подобно отношение заслужава уважение. Благодарим ви!", написаха от Берое в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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