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Търкания и тактически дилеми - трудното взаимодействие между Мбапе и Винисиус в Реал Мадрид

  • 10 окт 2026 | 15:06
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Търкания и тактически дилеми - трудното взаимодействие между Мбапе и Винисиус в Реал Мадрид

Часове преди мача на Реал Мадрид срещу Виляреал в Ла Лига „Атлетик“ публикува детайлен анализ за взаимоотношенията между две от големите звезди на „кралския клуб“ – Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Според информацията, макар двамата да нямат открит конфликт извън терена, техните индивидуални амбиции и липсата на игрова съвместимост създават сериозни въпросителни както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Тези разкрития идват в напрегнат момент за наставника Жозе Моуриньо, който вече определи като нелепи множеството полемики около френския нападател по време на паузата за националните отбори. Според източници на „Атлетик“ между двете суперзвезди няма лична омраза, но те постоянно се сравняват един с друг във всяко отношение. Вътрешен източник споделя, че ако единият не се връща да помага в защита, другият демонстрира абсолютно същото поведение. Наред с това бразилският национал е останал раздразнен от начина, по който клубът организира кампания в подкрепа на Мбапе за спечелването на „Златната топка“.

Освен психологическия фактор, основният проблем се корени в липсата на футболна съвместимост. Статистиката и наблюденията показват, че и двамата футболисти се чувстват най-добре отляво на атаката, като средната им позиция на терена почти съвпада, когато са заедно в стартовия състав. Бивш член на спортно-техническия щаб на мадридчани посочва, че отборът трудно може да поддържа стабилно ниво, когато се защитава практически с осем полеви играчи, а организирането на нападението се усложнява, тъй като водещите фигури търсят едни и същи пространства на скорост.

За да не допусне трети пореден сезон без значим трофей за Реал Мадрид, Жозе Моуриньо ще трябва да намери изход от тактическото уравнение, с което не успяха да се справят Чаби Алонсо и Алваро Арбелоа.

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